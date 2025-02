Arteta lo vuole all’Arsenal, può dire addio alla Juve per 25 milioni

Il manager dell’Arsenal vuole il big di Thiago Motta, il suo addio alla Juventus può realizzarsi durante il prossimo calciomercato estivo

Dopo aver battuto il PSV 2-1 in Champions League, c’è un solo pensiero nella testa di Thiago Motta: il Derby d’Italia contro l’Inter. Un appuntamento che servirà per testare il momento dei bianconeri e magari preparare il clamoroso sgambetto ai rivali, che non possono permettersi passi falsi nella corsa Scudetto.

Uno Scudetto che per il momento non riguarda la Vecchia Signora. Giuntoli proverà a far fare il salto di qualità alla squadra bianconera in vista del prossimo anno, attraverso acquisti mirati. Nel frattempo, dopo aver investito tanto pochi mesi fa, il dt della Juventus è tornato a comprare per arricchire una rosa che ha evidentemente dimostrato delle lacune importanti, anche a causa di diversi infortuni. Su tutti, nelle retrovie, quelli di Cabal e Bremer. Ad ogni modo Renato Veiga e Lloyd Kelly proveranno a non farli rimpiangere.

Kolo Muani sembra aver già conquistato tutti a Torino, con la Juventus che a questo punto – con il rinnovo quasi sfumato del tutto – sembra intenzionata a mettere sul mercato Dusan Vlahovic. In passato vi ha pensato l’Arsenal, già prima che il 24enne di Belgrado firmasse con la Juventus. Ora i ‘Gunners’, però, sembrano aver messo nel mirino un altro big di Thiago Motta che potrebbe effettivamente fare le valigie e approdare a Londra al termine dell’attuale stagione.

Dalla Juve all’Arsenal: può davvero finire a Londra

Ed è così che le big del calcio europeo si stanno guardando intorno a caccia di colpi di spessore, in vista della stagione 2025/26. L’Arsenal sembrerebbe pronta a farsi avanti per un pilastro della rosa bianconera che, a questo punto della stagione, potrebbe avvicinarsi alla maglia dei ‘Gunners’.

Parliamo di Manuel Locatelli, sotto contratto con la Juventus fino al 2028 e reduce da 32 presenze complessive tra campionato e coppe con 2 assist vincenti all’attivo. L’ex milanista nonostante l’approdo di Douglas Luiz e Koopmeiners – ed il relativo corposissimo investimento – ha comunque giocato tanto alla corte di Thiago Motta. Nonostante ciò, davanti ad una proposta convincente, la Juventus non si opporrà alla sua partenza.

Serviranno però almeno 25 milioni di euro, una cifra che la dirigenza dell’Arsenal potrebbe mettere sul piatto senza troppi problemi, per vedere Locatelli alla corte di Mikel Arteta. Il 27enne di Lecco rischia, dunque, di essere una delle pedine sacrificate durante il prossimo calciomercato estivo. E se l’Arsenal dovesse muoversi concretamente, sarebbe difficile dire di no.