La Juve ha deciso: 4 cessioni sicure a luglio, non solo Vlahovic e Cambiaso

Il primo round è stato vinto. Ora, per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sarà sufficiente non perdere mercoledì 19 febbraio sul campo del PSV Eindhoven. Il passaggio del turno risulta fondamentale per una questione di prestigio che economica. Nelle casse, infatti, entrerebbero 10 milioni da destinare ai prossimi colpi in entrata. Per completare la rivoluzione varata a gennaio, però, la Juventus sarà chiamata a concretizzare diverse cessioni. Quattro vanno considerate già certe, come ad esempio quelle di Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso.

Il 25enne serbo, come noto, è legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2026 e finora gli incontri andati in scena tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’agente dell’ex Fiorentina, Darko Ristic, non si sono rivelati sufficienti per delineare i contorni economici del rinnovo. Il centravanti serbo, in virtù del precedente accordo stipulato nel 2022, nella stagione 2025-26 percepirà uno stipendio da 12 milioni netti e, tramite il proprio procuratore, ha fatto sapere di non voler rinunciare a tale cifra.

Giuntoli, dal canto suo, ha provato a spalmarla attraverso un pluriennale ma i vari tentativi attuati per convincere il giocatore a firmare sono andati a vuoto. A marzo andrà in scena un ulteriore faccia a faccia ma, nel frattempo, Vlahovic è stato inserito nella lista dei sacrificabili. Alla corsa si sono iscritti l’Arsenal e il Chelsea. A sbarcare nella Premier League potrebbe essere pure Andrea Cambiaso, finito nel mirino del Manchester City nelle scorse settimane.

L’affare, alla fine, non è andato in porto perché i ‘Cititens’ hanno ritenuto più urgente l’ingaggio del mediano Nico Gonzalez (preso dal Porto in cambio di 60 milioni) ma l’interesse nei confronti dell’ex Bologna resta vivo. E non finisce qua perché l’elenco dei possibili partenti comprende inoltre Federico Gatti e Mattia Perin. A rivelarlo è stato su ‘X’ il giornalista Mirko Nicolino, secondo il quale la Juventus appare intenzionata a fare cassa con gli addii “dei calciatori che si sono messi nelle condizioni di essere sul mercato”.

Il centrale, eletto “man of the match” martedì sera, è cresciuto a livello esponenziale acquisendo i gradi di titolare quasi inamovibile nella retroguardia juventina. Il portiere, invece, si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Giuntoli ha deciso: nel caso in cui dovessero arrivare offerte adeguate, partiranno anche loro.