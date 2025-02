Allegri tradisce la Juve, la rivale è ad un passo

Massimiliano Allegri pensa al suo futuro, che può essere legato a una grande rivale della squadra bianconera: attenzione al ribaltone pazzesco

Campionati e coppe entrano nella loro fase cruciale. Con un protagonista che per ora sta fermo a guardare, ma non ancora per molto. Massimiliano Allegri sta per tornare in scena e si prepara a farlo alla grande.

Dopo il suo burrascoso addio alla Juventus, annata di attesa per il tecnico livornese, che non ha ricevuto la giusta proposta per tornare in sella e sta aspettando che maturino scenari a lui favorevoli. L’allenatore si sente ancora in grado, eccome, di fare la differenza ad alti livelli e vuole una panchina di un certo spessore. Per questo, ha rifiutato offerte corpose provenienti dall’Arabia Saudita.

Allegri non è l’unico allenatore di un certo peso in attesa di una nuova opportunità, ma è di sicuro uno dei nomi più caldi e ambiti. Il suo palmares parla da solo, nonostante le ultime stagioni alla Juventus per lui siano state complicate. Si tratta di un profilo in grado di gestire spogliatoi importanti e di garantire una certa continuità di risultati. Ecco perché non bisogna assolutamente sottovalutare la sua candidatura per squadre di prestigio. La sua ripartenza, anzi, potrebbe avvenire proprio con una rivale storica della Juventus.

Allegri all’Inter, ora si può fare davvero: Inzaghi dice addio

Si vocifera da un po’ dell’interessamento dell’Inter per Allegri, nel caso in cui il matrimonio tra i nerazzurri e Simone Inzaghi giunga al termine alla fine di questa stagione. Una eventualità nient’affatto da scartare e che anzi inizia a prendere una certa consistenza.

Inzaghi è chiamato a confermare il titolo vinto lo scorso anno con i campioni d’Italia, l’ambiente ha fiducia in lui ma il ciclo, a fine anno, potrebbe anche considerarsi esaurito, in qualunque modo vada a finire. E da un po’ il diretto interessato avrebbe in mente una esperienza all’estero. Secondo ‘Interlive’, per Inzaghi sarebbe in arrivo una proposta dal Tottenham.

Qui, entra in scena Allegri, che ha mantenuto ottimi rapporti con Marotta. La scelta del livornese, per proseguire in un ciclo vincente, sarebbe quasi ovvia per il club interista e per il suo presidente, per affidarsi a qualcuno che sa certamente come si vince. Si tratterebbe, se si realizzasse, di una autentica rivoluzione copernicana.