Calciomercato Juventus, scippo ai nerazzurri: 50 milioni

Calciomercato Juventus, contatti avviati per lo scippo ai nerazzurri. Giuntoli ha in mente il colpo da 50 milioni di euro. Ecco cosa sta succedendo

Quella rivoluzione che abbiamo visto la scorsa estate e che ha portato Giuntoli ad investire un bel po’ di milioni di euro sul mercato, è una strada che la Juventus potrebbe intraprendere anche nelle prossime sessioni di mercato.

Non è un mistero che i bianconeri abbiano voglia di tornare a vincere. Più che altro, più che la voglia, vincere è proprio un concetto di base dentro la società piemontese. Passare delle stagioni senza lottare per dei trofei e soprattutto senza portarne a casa nemmeno uno è qualcosa che va oltre l’immaginazione. Se il motto che conosciamo tutto è “vincere è l’unica cosa che conta” allora è evidente che non si può pensare a qualcosa di diverso. Ma, per vincere, servono i giocatori forti oltre a tecnici che abbiano le idee chiare. Cosa che per il momento, senza paura di essere smentiti, Motta non ha del tutto dimostrato di avere.

Calciomercato Juventus, contatti avviati per Lookman

Intanto, secondo quanto riportato dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle attraverso il proprio canale Youtube, Giuntoli ha in mente il colpo grosso per il prossimo anno, quello che potrebbe sparigliare le carte in tavola. Un altro scippo ai nerazzurri, non quelli milanesi, ma quelli di Bergamo dopo aver portato via Koopmeiners (al momento zero frutti) nei mesi scorsi.

“Contatti tra la Juventus e l’entourage di Lookman. I suoi agenti si stanno muovendo per cercare delle buone offerte in vista dell’estate. Per portarlo via dall’Atalanta, però, ci vorranno almeno 50 milioni di euro”. L’avventura dell’attaccante alla corte di Gasperini sembrava finita un po’ di mesi fa quando sembrava tutto fatto per un passaggio al Psg. Poi l’operazione è saltata e i parigini lo hanno lasciato perdere in maniera definitiva visto che hanno deciso di puntare su Kvara. Potrebbe essere una vera e propria occasione. Certo, la Dea è bottega cara, lo abbiamo visto con l’olandese e inoltre non ha nessuna necessità economica di cedere il giocatore. Servono tantissimi soldi che in questo modo Giuntoli deve recuperare. Vlahovic?