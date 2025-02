Dal nerazzurro alla Juventus: altri 60 milioni di euro

Nuovo colpo di mercato del club bianconero, che punta con decisione sul prolifico attaccante: pronta una maxi-offerta

Sono davvero lontani i tempi in cui, di prestito in prestito, veniva sballottolato tra diverse squadre di Premier League – nemmeno appartenenti al ‘Gotha’ del calcio inglese, per giunta – senza lasciare che piccoli segni della sua presenza. Sembrano remote le stagioni in cui l’attaccante britannico naturalizzato nigeriano faticava ad imporsi nonostante delle indubbie doti fuori dal comune.

È servita, come sempre più spesso capita con calciatori che hanno la fortuna di lavorare con lui, la sapiente mano di Gian Piero Gasperini per tirare fuori il meglio da un ragazzo che ormai, da tre anni a questa parte, è uno degli attaccanti più temibili del nostro campionato.

Stiamo ovviamente parlando di Ademola Lookman, l’eroe della finale di Europa League stravinta dalla sua Atalanta contro il Bayer Leverkusen. Uno che, oltre alla fantastica tripletta nella magica notte di Dublino, ha avuto un rendimento eccellente nelle ultime due stagioni e mezzo giocate con la maglia della Dea.

Già vicino ad un ritorno in Premier nella scorsa estate – era lo stesso periodo in cui Koopmeiners dialogava in modo fitto con la Juve per trasferirsi a Torino – il nativo di Londra alla fine è rimasto in nerazzurro. Risultando decisivo anche in questa annata per le fortune dei bergamaschi, mai così al vertice dopo due terzi di campionato.

Lookman, irrompe la Juve: affare da 60 milioni

Archiviata una sessione di mercato che ha visto gli orobici cedere Nicolò Zaniolo ma acquisire Daniel Maldini e Stefan Posch, sono ricominciate incessanti le voci di mercato attorno al velocissimo giocatore.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Mirko di Natale sul suo profilo X, la Juve si sarebbe iscritta con decisione alla corsa per l’esterno di Gasperini.

La #Juve ha chiesto di recente informazioni per Ademola #Lookman. L’#Atalanta lo valuta almeno 60mln €.#Arsenal e #Chelsea – come anticipato da @SamiMokbel81_DM un mesetto fa -, sono tra i club di Premier League attualmente più attivi su di lui. L’attaccante non ha ancora… pic.twitter.com/40F5IypiVe — Mirko Di Natale (@Morik92) February 11, 2025

Arsenal e Chelsea restano tra i club maggiormente attivi su Lookman, che non avrebbe ancora preso una decisione sul suo futuro. Il contratto in scadenza a giugno 2026 sarebbe soggetto ad un rinnovo automatico eventualmente deciso però solo dalla società bergamasca. I bianconeri, preso atto della situazione, si stanno facendo avanti con l’intenzione di soddisfare le richieste economiche della controparte.

Servono 60 milioni per ingaggiare l’ex Leicester. una cifra che la Juve potrebbe raccogliere grazie all’ormai scontata cessione di Dusan Vlahovic, e che forse potrebbe anche essere abbassata in virtù degli ottimi rapporti tra le due società.