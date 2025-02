Tonali alla Juventus: ha già detto sì

Tonali alla Juventus: il centrocampista del Newcastle ha già detto sì al trasferimento. La novità è clamorosa in merito al futuro dell’ex Milan

Il sogno si potrebbe trasformare in realtà. Il giorno prima di Juventus-Inter scoppia la bomba. Una notizia data dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle. Una notizia che potrebbe cambiare le sorti del mercato.

Testualmente, vi riportiamo quello che ha scritto: “La Juventus ha messo gli occhi su Sandro Tonali per la prossima estate. I bianconeri vogliono rinforzare il centrocampo e il giocatore non disdegnerebbe un ritorno in Italia. Giuntoli ha un buon rapporto con l’agente del calciatore, ma l’ostacolo principale resta l’alto ingaggio del centrocampista”.

Tonali alla Juventus, ecco il problema

Tonali vuole tornare in Italia. E al Milan tutto questo non appare possibile. E non appare possibile nemmeno che possa andare all’Inter, tradendo quelli che sono stati i suoi ex tifosi fino ad un paio di anni fa. Quindi l’unica soluzione che evidentemente è in piedi è quella che porta a Torino, alla Juventus, in maglia bianconera. E abbiamo visto come Tonali sia ulteriormente cresciuto nel corso degli ultimi mesi soprattutto nel momento in cui lo vediamo con la maglia della nazionale di Luciano Spalletti: il commissario tecnico lo ha messo al centro del suo progetto e non ha nessuna intenzione di farne a meno. Sarebbe un vero e proprio colpaccio per i bianconeri. E vedremo come questa storia andrà a finire. Di certo, già nello scorso mese di gennaio, la voce era uscita E questa voce potrebbe diventare una trattativa.