Tutto finito per Koopmeiners alla Juve: l’addio è deciso

Prosegue l’annata no di Koopmeiners con la maglia bianconera, il giocatore olandese non riesce a ritrovarsi: arriva il verdetto sul suo futuro

Sta provando a crescere, la Juventus di Thiago Motta, reduce da tre vittorie di fila, importanti, contro Empoli e Como in campionato e contro il Psv Eindhoven nell’andata del playoff di Champions League. Il gioco non è ancora entusiasmante, ma si vedono dei segnali di risalita, dopo un periodo molto complicato, e una maggiore capacità di girare le partite a proprio favore. Ora, i bianconeri sono attesi alla doppia prova del nove, contro l’Inter e nel ritorno ad Eindhoven, gare che possono segnare la stagione. Ma rischia di finire in secondo piano quello che doveva essere uno dei protagonisti di questa annata per la Juve, ossia Teun Koopmeiners, in crisi nera.

In estate, i bianconeri hanno effettuato un considerevole investimento per prelevarlo dall’Atalanta. Ma per adesso, il giocatore determinante a tutto campo che avevamo ammirato nelle stagioni a Bergamo non si è ancora di fatto mai visto. Non è stato certo l’unico, tra gli acquisti estivi, ad avere un rendimento al di sotto delle premesse, ma era altrettanto sicuramente l’uomo da cui ci si aspettava di più. Invece, fino a qui, l’olandese ha praticamente sempre deluso.

Altra prestazione molto negativa contro il Psv e la sensazione, per i prossimi due appuntamenti, è che Thiago Motta possa decidere di tenerlo in panchina e di affidarsi ad altri. Di questo passo, la parentesi bianconera potrebbe anche durare meno del previsto e preludere a un clamoroso addio.

Juve, tifosi tutti contro Koopmeiners: “Deve andare via”

Nelle prossime settimane, la Juventus e alcuni dei suoi giocatori principali si giocheranno tutto, per mettere le basi per la costruzione del nuovo ciclo e per meritarsi la conferma. Attualmente, l’umore della tifoseria pende verso un addio di Koopmeiners.

A margine della gara di andata contro il Psv a Torino, sui social sono stati tanti i commenti negativi su di lui. “Giocatore da mandare via”, “La sua parabola discendente è già iniziata”, “Rischia di fare la fine di Bernardeschi“, sono alcuni dei messaggi apparsi su ‘X’. C’è chi solleva perplessità sul fatto che sia atipica una versione così sotto tono rispetto agli anni di Bergamo, pur essendo quello dell’Atalanta un contesto diverso. Ora sta al diretto interessato però invertire la tendenza, per dimostrare di essere da Juve.