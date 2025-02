Polveriera Juventus, così ‘salta’ Thiago Motta: l’esonero arriva in due mosse

Pochi mesi dopo il suo ‘battesimo’ ufficiale, potrebbe chiudersi anzitempo il sodalizio tra la Juventus e Thiago Motta: ecco tutti i dettagli

Sia pur a fatica, la Juventus è riuscita a trovare un minimo di continuità grazie alla preziosissima vittoria in Champions League contro il Psv. Una boccata d’ossigeno per gli uomini di Thiago Motta che, dunque, può preparare con qualche sorriso in più la super sfida in campionato contro l’Inter.

Per riuscire a battere la ‘corazzata’ di Inzaghi, però, servirà la classica partita perfetta. I vistosi cali di attenzione evidenziati dalla ‘Vecchia Signora’ negli ultimi mesi non possono lasciare tranquilli. Kolo Muani e compagni sono attesi da una partita impattante sotto tutti i punti di vista per provare a ridimensionare quegli errori che fino a questo momento hanno impedito alla Juventus di ‘battezzare’ le posizioni di vertice. Allo stato attuale della situazione, Thiago Motta non è in discussione. Tuttavia, è chiaro che, nel caso in cui la Juve non dovesse centrare la qualificazione in Champions League e non superasse il turno contro il Psv, anche il tecnico italo-brasiliano vedrebbe ridimensionata la sua centralità nel nuovo progetto tecnico.

Calciomercato Juventus, Brambati tuona: “Così diventa dura per Motta”

Sulla ‘questione’ Thiago Motta, i piani di Giuntoli e le responsabilità da parte dell’area tecnica della Juventus si è espresso – tra gli altri – anche Massimo Brambati. Intervenuto ai microfoni di ‘Juve Zone’ sul canale YouTube di Calciomercato.it, Brambati ha passato in rassegna diversi temi, focalizzando la sua attenzione soprattutto sulla scelta da parte della ‘Vecchia Signora’ di affidare la propria panchina ad un allenatore ‘inesperto’ come Motta.

Di seguito, Brambati: “Penso che la dirigenza della Juventus abbia sbagliato a scegliere l’allenatore. Thiago Motta ha delle qualità, ma sta crescendo ‘ai danni’ della Juventus, facendo degli errori ma in una squadra abituata a vincere. Se viene meno il risultato sportivo – cioè la qualificazione alla prossima Champions League – tutto questo si può ripercuotere sulla sua conferma. Senza ottavi e senza Champions, diventa dura per Motta”.