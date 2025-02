Voti Juventus-Inter, Conceicao decisivo (7,5), Savona in bambola (4,5), Kolo Muani magico (7)

Voti Juventus-Inter, si è da poco concluso il match di Torino. I bianconeri vincono grazie al gol di Conceicao nel secondo tempo. Ecco i nostri voti

Vince la Juve. Uno a zero. Decide Conceicao e i bianconeri rimangono in corsa per un posto nella prossima Champions League. Vittoria di carattere per la squadra di Motta. Da squadra che crede in quello che fa. Non bellissima, soprattutto nella prima parte di gara. Un po’ fortunata a rimanere dentro al match, ma letale in una delle poche occasioni create. Una Juve da Dna bianconero. E basta avanza per avere la meglio sui nerazzurri che rimangono secondi in classifica.

Primo tempo difficile per la Juventus. Inter migliore che sfonda molto a destra dove Savona è sempre in difficoltà contro Dumfries. Tant’è che i nerazzurri creano diverse occasioni da rete o potenziali. Quella più importante proprio un palo colpito dall’olandese, dopo l’ennesima sgasata su Savona.

Nella ripresa entra in campo una Juve diversa. Dopo un po’ Motta toglie Savona e mette Cambiaso e i bianconeri guadagno molto sotto il profilo tecnico. Poi la giocata, quella che piazza Kolo Muani che in mezzo alle maglio dei difensori dell’Inter s’inventa la ruleta che libera poi Conceicao al tiro: sinistro sul secondo palo e quinto gol in stagione per il portoghese.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Weah 6,5, Gatti 7, Veiga 6, Savona 4,5 (59′ Cambiaso 6,5); Thuram 6,5 (77′ Locatelli 6), Koopmeiners 5,5; Conceicao 7,5 (81′ Yildiz), McKennie 6,5, Nico 6,5; Kolo Muani 7.