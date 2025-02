Altro che rinnovo: McKennie via dalla Juve per soli 15 milioni

Niente rinnovo con la Juventus per Weston McKennie: il texano può lasciare i bianconeri per soli 15 milioni, lo vuole un top club europeo

Tra le note più liete di una stagione complicata per la Juventus c’è senza dubbio Weston McKennie che, da esubero, è diventato un giocatore quasi fondamentale per gli schemi di Thiago Motta, rappresentando un vero e proprio jolly per il tecnico bianconero

In estate, la dirigenza bianconera ha fatto di tutto per cedere il texano, mettendolo anche fuori rosa, ma alla fine è rimasto a Torino e si è fatto valere. Il centrocampista ha collezionato 28 presenze in questa stagione condite da 5 gol e 3 assist, di cui uno pesantissimo in Champions League nel play-off contro il PSV Eindhoven. Le sue prestazioni hanno fatto cambiare velocemente idea alla Juventus che ora sta pensando di tenerlo in rosa e non sorprende che si stia lavorando per rinnovare il suo contratto.

McKennie è legato alla Juventus fino a giugno del prossimo anno e Cristiano Giuntoli ha iniziato i primi contatti con il suo entourage per prolungare la sua permanenza a Torino. Tuttavia, le prove offerte in questa stagione da McKennie, oltre a far felice la Juventus, stanno anche catturando le attenzioni dei top club che sono pronte ad andare all’assalto la prossima estate e strappare il texano ai bianconeri.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net tra le squadre maggiormente interessate a McKennie ci sarebbe il Barcellona che lo ha avrebbe inserito nella lista dei suoi obiettivi prioritari per la sessione estiva di mercato.

Juventus, pericolo spagnolo per McKennie: il Barcellona piomba sul texano

La trattativa per il rinnovo del contratto tra la Juventus e McKennie è ancora nelle sue prime fasi, ma da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire insieme. Tuttavia non si può dare per scontato che il texano resterà in bianconero considerato che le prestazioni offerte in questa stagione hanno attirato l’attenzione di alcuni top club, tra cui il Barcellona.

Secondo quanto raccolto da Fichajes.net, i blaugrana sarebbero fortemente interessati a McKennie, considerato perfetto per il gioco di Flick e la prossima estate sarebbero decisi a portarlo in Catalogna. Il noto sito spagnolo fa sapere come, per strappare McKennie alla Juventus, potrebbe bastare un’offerta da 15 milioni di euro considerando il contratto in scadenza.

Una cifra davvero molto esigua se paragonata al rendimento avuto da McKennie fin qui e che mette a rischio il futuro del giocatore a Torino. Ecco perché la Juventus spera di rinnovare presto il suo contratto e poter mandare così un chiaro messaggio a tutte le squadre interessate al centrocampista.