Kolo Muani-Juve, è tutto finito: l’offerta è folle

Svolta importante per il futuro del bomber francese arrivato in prestito dal PSG: ora i tifosi della Juventus temono il peggio, offerta da capogiro

Gli è bastata una giocata da urlo per servire Conceicao e regalare i tre punti contro l’Inter. Randal Kolo Muani, da ormai diverse settimane, si è integrato alla perfezione in campo con la Juventus di Thiago Motta. Un calciatore rinato rispetto ai mesi difficili vissuti a Parigi.

La Juventus ci ha visto lungo, in previsione di quello che sembrerebbe – adesso – un addio scontato. Dusan Vlahovic ha virtualmente le valigie in mano, a maggior ragione se si pensa che il suo contratto con il club torinese scadrà il 30 giugno 2026 e che i contatti per prolungare si sono raffreddati, per non dire interrotti del tutto, da settimane. La dirigenza bianconera attende quindi solo l’offerta giusta per salutare il serbo classe 2000 che a Torino ha vissuto alti e bassi, non convincendo appieno né i tifosi né i vertici bianconeri.

Da qui, da una situazione instabile e di grossi cambiamenti per la prossima estate, è nata l’operazione Kolo Muani. Il 26enne di Bondy a Parigi ha accumulato tanta panchina e delusioni, al punto di decidere di salutare la squadra di Luis Enrique per cercare fortuna altrove già nel mese di gennaio. E poco più di tre settimane fa, la Juventus è riuscita a strapparlo ai parigini portandolo in Serie A.

Kolo Muani, niente Juve? C’è un ostacolo preoccupante

Thiago Motta se lo sta godendo, i numeri di Kolo Muani con la Juve sono semplicemente fuori dal comune. Dal punto di vista realizzativo, ma non solo. Perché il nazionale transalpino partecipa attivamente alla manovra e – come accaduto contro l’Inter – è capace di risolvere una gara anche con un assist ai compagni.

4 presenze in Serie A, 5 gol e 1 assist: una rete ogni 70′ in questo momento. La media di Kolo Muani è pazzesca, al punto che la dirigenza bianconera ha già deciso di trattenerlo oltre la prossima estate. Bisognerà parlarne con il PSG, visto che l’attaccante classe ’98 è approdato a Torino in prestito, senza alcuna opzione di riscatto in favore della Juventus. C’è però un’ombra minacciosa sul futuro bianconero di Kolo Muani.

Non è infatti da escludere che la Saudi Pro League, attraverso uno dei suoi club di punta, tra qualche mese non possa non tornare alla carica per Kolo Muani, magari con un’offerta da urlo da recapitare negli uffici parigini. In quel caso la Juve rischierebbe di rimanere tagliata fuori: molto, però, dipenderà dalla volontà di Kolo Muani. Staremo a vedere ma, intanto, il mondo ha riscoperto le doti del francese che ha già fatto innamorare la Torino bianconera.