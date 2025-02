Non lo vogliono più: salta un’altra squadra per Vlahovic, che guaio

La Juventus pianifica la cessione di Vlahovic ma centrare l’obiettivo non si preannuncia facile. Una pretendente si defila.

Può sorridere la Juventus, dopo la vittoria ottenuta ai danni dell’Inter. I bianconeri, impostisi grazie alla rete siglata da Francisco Conceicao su assist di Randal Kolo Muani, si sono resi protagonisti di una prova convincente agganciando la Lazio al quarto posto in classifica. Non tutti, però, sorridono nell’ambiente bianconero: c’è, infatti, da registrare il malumore di Dusan Vlahovic scivolato indietro nelle gerarchie di Thiago Motta dopo lo sbarco a Torino del 25enne francese ex PSG.

Il serbo è ormai divenuto una riserva agli occhi dell’allenatore. La sua ultima presenza dal primo minuto risale al 29 gennaio: da quel momento in poi, è uscito dalla formazione iniziale, accomodandosi sempre in panchina. Conto l’Empoli ed il PSV Eindhoven ha avuto modo di giocare soltanto nella ripresa. Nelle successive sfide vinte ai danni del Como e dei nerazzurri, invece, non è stato impiegato da Motta. Segno evidente di come l’allenatore non lo ritenga fondamentale all’interno del proprio progetto.

L’addio al termine dell’attuale stagione sembra quindi essere lo scenario più probabile, anche alla luce delle complicazioni emerse in fase di rinnovo del contratto. L’ex Fiorentina, come noto, è legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2026 e nella prossima annata percepirà uno stipendio da 12 milioni netti. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbe spalmare tale cifra in più anni tramite un quadriennale tuttavia la fumata bianca resta quanto mai distante. Ecco perché il manager lo ha inserito nella lista dei sacrificabili, mettendosi alla ricerca di un acquirente.

Mercato Juventus, si complica la cessione di Vlahovic: una pretendente si defila

Diverse le manifestazioni d’interesse ricevute, diverse delle quali provenienti dalla Premier League. Contatti veri e propri, però, ancora non ce ne sono stati. Anzi, l’Arsenal, che fino a qualche giorno fa sembrava in pole position, ha deciso di defilarsi e puntare forte su un altro terminale offensivo. Ai Gunners, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, piace molto Benjamin Sesko intenzionato a lasciare il Lipsia per trasferirsi in una squadra capace di lottare per vincere trofei.

Per regalarlo a Mikel Arteta, addirittura, il management inglese ha pronta un’offerta da 100 milioni complessivi. Una tegola per la Juve che, a questo punto, dovrà sperare in una proposta firmata dal Chelsea o dal Paris Saint Germain. I rapporti tra Vlahovic e Motta, intanto, restano freddi.