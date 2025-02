Vlahovic cambia squadra e cambio: la Juve incassa e ringrazia

Vlahovic cambia squadra: ormai il destino dell’attaccante serbo è deciso. I bianconeri, che avevano un po’ di timore per non riuscire a cederlo, incassano e ringraziano

Gli zero minuti contro l’Inter – ma anche la panchina, l’ennesima, che si profila domani sera in Champions League – sono tutti dei segnali che la Juve sta mandando a Vlahovic. Ormai per lui dentro questa squadra non sembra esserci spazio.

L’impatto devastante avuto da Kolo Muani dal momento in cui è arrivato a gennaio, ha fatto cambiare le gerarchie: adesso per Motta c’è un attaccante titolare e ne ha uno di riserva, cosa che nella prima parte di stagione non è successa, visto l’infortunio di Milik. A questo ovviamente si deve anche aggiungere la questione rinnovo, con un accordo decisamente in alto mare e difficile da raggiungere, e con una Juve che davanti ad una buona offerta ovviamente non si tirerà indietro nel cedere il giocatore. Evidente che tutto porti ad un addio. E se negli ultimi giorni c’erano un po’ di timori perché effettivamente ci sarebbe potuta essere una mancanza di offerte, le ultime notizie fanno tirare un sospiro di sollievo a Giuntoli.

Vlahovic cambia squadra: il Tottenham è favorito

Le informazioni che arrivano dall’Inghilterra infatti sono significative. Su Vlahovic, dopo che si è parlato con insistenza di Arsenal, di Manchester United e compagnia cantante, adesso ci sarebbe il forte interesse del Tottenham che dopo Kane non ha trovato quell’attaccante giusto per affrontare la stagione.

I londinesi sono i favoriti, in questo momento per prendere il centravanti serbo. E viene spiegato da givemesport che già a gennaio è stato fatto un primo tentativo. Un primo approccio, a dire il vero, qualcosa per capire come stanno effettivamente le cose e creare in questo modo i presupposti per quello che potrebbe essere un assalto nella finestra estiva di mercato. Giuntoli è felice, le notizie vanno verso la sua direzione. E la Juve ringrazia. E incassa, ovvio.