Arriva il nuovo proprietario della Juve: oltre 13 miliardi di euro

La Juventus pronta a cambiare proprietario: pioggia di soldi sul club bianconero, si parla di oltre 13 miliardi di euro

La stagione 2024-2025 ha segnato un profondo cambiamento all’interno del mondo Juventus che deciso di ridisegnare le proprie linee guida, cambiando del tutto mentalità e ripartendo da una base più giovane rispetto a quella degli anni passati.

Se in panchina c’è un tecnico come Thiago Motta, la rosa è stata del tutto stravolta e non sorprende che nel derby d’Italia vinto contro l’Inter i bianconeri siano scesi in campo con una delle rose più giovani di sempre in uno dei suoi match storici. Ma i cambiamenti non sono finiti qui in casa Juventus e presto potrebbero esserci novità anche dal punto di vista dirigenziale con un cambio ai piani alti che avrebbe del clamoroso.

In questi giorni, infatti, la Tether – società attiva nel mondo delle criptovalute – ha deciso di investire sui bianconeri, acquisendo una piccola parte delle azioni, ma tale investimento pare abbia mire ben più importanti dell’essere semplici azionisti. Il CEO del gruppo in questione è l’italiano Paolo Ardoino che, oltre ad essere un grande imprenditore, è un grande tifoso della Juventus ed è pronto a sostenere con forza il nuovo progetto bianconero, tanto che sarebbe intenzionato ad acquisire una quota maggiore e diventare il proprietario del club.

Juventus, la Tether ti fa ricca: l’annuncio di Ardoino fa felici i tifosi

L’annuncio da parte della Tether di essere entrata a far parte della Juventus avendo acquisito alcune azioni non ha potuto non far felici i tifosi, considerata l’imponenza di tale società a livello economico. A renderli ancor più entusiasti sono state le parole del CEO Paolo Ardoino che ha fatto sapere di voler fare grossi investimenti sulla Juventus ed è pronto a supportare il club bianconero per i prossimi 2000 anni.

Il nuovo azionista dei bianconeri ha fatto capire di essere addirittura pronto a rilevare la società qualora ce ne fosse bisognoe ci sarebbero già stati contatti con il gruppo Exor “per una valutazione strategica. Nell’intervista concessa al Corriere della Sera Ardoino non ha escluso che possa acquisire in futuro una quota di maggioranza del club: “Onestamente: vorremmo aiutare la dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore. Ma dietro non c’è alcun piano machiavellico” ha dichiarato, cercando di non rilasciare dichiarazioni volte a destabilizzare l’ambiente.

La volontà di Ardoino di poter essere utile alla Juventus è fortissima ed i tifosi sperano che possa presto diventare uno degli azionisti più importanti per il club, considerato che la Tether vanta un utile da 13,7 miliardi di euro. Una cifra enorme che potrebbe significare una vera e propria pioggia di danaro per la Juventus che potrebbe entrare in una nuova ed entusiasmante era