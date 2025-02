Blitz allo stadio per Osimhen: colpo di coda Juventus. Ecco cosa è successo nell’ultima partita della squadra turca

Come sappiamo la Juventus vuole Osimhen. Il nigeriano, adesso al Galatasaray, è di proprietà del Napoli ma dentro il Maradona non ci giocherà più. Non ci sono realmente possibilità che lo stesso possa rimanere in Campania.

Pupillo di Giuntoli, che ha deciso di portarlo in azzurro per vincere lo scudetto, ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro che la Juve vorrebbe pagare magari trovando i soldi dalla cessione di Vlahovic. Il serbo ormai è ai margini del progetto e non ci sono nemmeno in questo caso possibilità che lo stesso rimanga in bianconero alla fine di questa stagione: troppo alto l’ingaggio di 12milioni di euro all’anno che il giocatore non vuole ritoccare. Troppo poco il tempo per parlarne visto che il suo accordo scade nel 2026. Quindi sarà addio. Certo, arrivare a Osimhen non è semplice per un motivo. La concorrenza è altissima.

Lo United vuole Osimhen: mandati gli scout

Lunedì sera il Galatasaray ha giocato in campionato e secondo le informazioni che sono state riportate in esclusiva da TBR Football, gli scout del Manchester United sono stati avvistati in tribuna per vedere da vicino i movimenti, e i gol, dell’ex attaccante del Napoli.

Lui ha risposto alla grande, segnando due reti e tenendo la sua squadra ben salda in testa alla classifica. Gli emissari dello United sono sicuramente tornati con delle notizie positiva da Amorim, che ha preso appunti. E quindi la concorrenza è abbastanza folta. La Juve dal proprio canto non vuole mollare e ha già avviato comunque i contatti con il Psg per tenere Kolo Muani. Ma un solo attaccante non basta. Ecco perché Giuntoli spinge per Osimhen.