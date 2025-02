Vlahovic-Retegui, l’affare è pazzesco: Juve senza parole

A poche ore dal return match del playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven impazzano i rumor sul futuro bianconero di Dusan Vlahovic

Con una convincente prestazione la Juventus ha fatto suo un avvincente Derby d’Italia che per una volta ha fatto parlare per quanto visto sul manto erboso e non per le decisioni arbitrali. Match winner Francisco Conceiçao che al 73′ capitalizzato l’assist di Randal Kolo Muani.

L’ex Psg non ha timbrato il cartellino dei marcatori ma è stato comunque decisivo tanto che Dusan Vlahovic è rimasto malinconicamente in panchina per tutto il match contro i nerazzurri. Thiago Motta non gli ha concesso nemmeno una manciata di minuti nel finale come nelle ultime uscite.

Insomma, l’attaccante serbo è sempre più a margini del progetto tattico dell’ex allenatore del Bologna con il quale il feeling non è mai sbocciato tant’è vero che si rincorrono le voci su un divorzio la prossima estate tra la ‘ Vecchia Signora’ e l’ex Fiorentina. In particolare, secondo rumor provenienti dall’Inghilterra, potrebbe andare in porto un affare talmente pazzesco da lasciare la Juventus a bocca aperta.

Vlahovic, l’Arsenal si defila. Gunners interessati a Retegui

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Psv Eindhoven, al ‘Philips Stadion’ di Eindhoven, secondo round del playoff per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, in casa della ‘Vecchia Signora’ tiene banco il futuro in maglia bianconera di Dusan Vlahovic.

Pur essendo (al momento) il miglior marcatore bianconero stagionale con 13 centri, più un assist, in 19 apparizioni complessive, l’attaccante serbo non è più la prima scelta di Thiago Motta che regolarmente gli preferisce il neoarrivato Randal Kolo Muani. Quasi inevitabile, dunque, l’addio a fine stagione.

Nondimeno, non sarà facile per l’ex Fiorentina trovare una nuova sistemazione. Infatti, l’Arsenal, da tempo sulle tracce dell’attaccante classe 2000, potrebbe cambiare programmi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Stando a indiscrezioni raccolte e rilanciate dal sito specializzato “Caughtoffside.com”, i “Gunners” ora sarebbero interessati a Mateo Retegui, centravanti classe 1999 dell’Atalanta e della Nazionale.

Tuttavia, sull’attuale capocannoniere della Serie A ci sarebbe un altro top team di Premier League, ossia il Manchester United che sta vivendo una stagione, a dir poco, fallimentare: dopo il ko in casa del Tottenham nell’ultimo turno di campionato i Red Devils sono sestultimi in classifica, a +10 dalla zona retrocessione.

Dunque, una bella rivincita per l’attaccante della ‘Dea’. Quando l’allora Commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, a sorpresa lo convocò, in molti storsero il naso ma ora da carneade del pallone Mateo Retegui è diventato un attaccante di spessore tanto da suscitare l’interesse di due corazzate come l’Arsenal e il Manchester United.