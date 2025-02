Esonero Thiago Motta, è fatta: lo hanno fatto fuori

Esonero Thiago Motta, il futuro del tecnico della Juventus è sempre più in bilico. E adesso è ufficiale: anche loro non ci credono più

Un giorno triste per i tifosi della Juventus. Un’eliminazione clamorosa contro una squadra nettamente inferiore dalla Champions League è difficile da digerire. Soprattutto per l’atteggiamento che i calciatori hanno avuto in campo.

Evidente che la responsabilità principale è quella di Thiago Motta: il tecnico non è riuscito a leggere la partita in nessun modo. Intanto cambi ritardati: concedere un solo minuto a Vlahovic nei tempo regolamentari quando Kolo Muani non l’aveva presa per tutto il match è stato quasi un affronto. Ma poi come può uno come Thuram rimanere fuori per tutto quel tempo? Una domanda alla quale al momento non esiste risposta, visto che ieri Motta si è trincerato e ha difeso le proprie scelte. Certo, adesso l’obiettivo minimo per salvare la stagione è prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. Altrimendi l’addio è assicurato.

Esonero Thiago Motta, UFFICIALE: sparite le quote

In tutto questo turbinio di emozioni c’è anche da segnalare un fatto: i bookmaker, questa mattina, hanno deciso di togliere dal proprio palinsesto la quota di un possibile esonero di Thiago Motta. Nei giorni scorsi a dire il vero c’era ed era anche abbastanza alta, visto che l’allenatore veniva da un buon filotto di vittorie di fila. Un segnale questo, da tenere assolutamente in considerazione. Abbiamo imparato nel corso degli anni a capire che quando succede qualcosa del genere tra chi gestisce le scommesse vuole dire che c’è qualcosa sotto. Aggiungiamo una cosa, noi: se in questo momento Motta venisse esonerato siamo sicuri che molti tifosi della Juventus sarebbero felici. Anche se, trovare un sostituto all’altezza, non sarebbe un compito semplice per nessuno.