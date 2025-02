Il Barcellona ne ha bisogno: un big della Juve può dire addio

La Juventus adesso rischia grosso: il Barcellona punta il big di Thiago Motta, occhio alla clamorosa cessione in vista dell’estate

46 punti in 25 giornate, un periodo decisamente positivo coinciso con il raggiungimento del quarto posto al pari della Lazio. La Juventus di Thiago Motta non intende mollare un centimetro nella rincorsa al quarto posto in Serie A, valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo un inizio difficile nel quale Thiago Motta è stato ampiamente criticato, ora i bianconeri sembrano avere il passo giusto per chiudere al meglio la stagione. Si parla al presente, si programma il futuro ed in tal senso sarà cruciale incassare il tesoretto derivante dalla qualificazione europea per provare a rinforzare in ogni reparto la rosa bianconera. Lo sa bene Cristiano Giuntoli che già nel mese di gennaio ha fatto gli straordinari, rimpolpando soprattutto la difesa con le firme di Alberto Costa, Renato Veiga e Lloyd Kelly. Una zona del campo, quella della retroguardia, che in questi mesi ha sofferto pesantemente l’assenza di Bremer e Cabal.

Ad oggi restano, poi, evidentemente poche le possibilità che Dusan Vlahovic rimanga dov’è. Niente rinnovo oltre il 2026 e l’esplosione di Kolo Muani sembrano aver quasi ufficialmente decretato l’addio del bomber serbo che servirà a finanziare il parte del prossimo mercato. Nel frattempo, però, si fa strada una nuova potenziale cessione che già preoccupa i tifosi della Juventus: sul big è pronto a piombare il Barcellona di Hansi Flick.

Juve addio, c’è il Barcellona: pronta l’offerta

Già il mese scorso si era parlato – o meglio, era ventilata – una pazzesca suggestione di mercato che avrebbe privato la Vecchia Signora di una delle sue stelle, ormai assolutamente imprescindibile per Thiago Motta. Si parla di Andrea Cambiaso, ad oggi tra i migliori terzini al mondo.

L’ex Genoa piaceva e piace molto al Manchester City che nel mese di gennaio ha sondato con forza il terreno. Adesso, però, dopo aver resistito al tentativo dei ‘Citizens’ occhio al club di Laporta. Il Barcellona in vista della prossima sessione estiva di calciomercato ha la forte esigenza di rinforzare le fasce. Il 24enne genovese a tal proposito sarebbe perfetto, capace di giocare su entrambe le corsie, veloce ed incisivo in fase offensiva. Un vero affare.

La Juventus, d’altro canto, proverà in ogni modo a resistere all’assalto della società blaugrana che dovrà svenarsi per avere il sì di Giuntoli alla firma di Cambiaso. Mancano ancora diversi mesi ma le idee, ai vertici del club bianconero, sono chiare. Si farà di tutto per tenersi stretto l’ex Genoa ma con una proposta superiore ai 50 milioni di euro, non è nemmeno escluso che si valuti l’addio. Staremo a vedere.