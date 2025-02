La decisione della Juve su Kolo Muani e Veiga, Giuntoli è già al lavoro

La Juventus ha preso una decisione in merito al futuro di Kolo Muani e Veiga. Giuntoli al lavoro: la strategia del manager bianconero.

E’ stato da stropicciarsi gli occhi l’impatto di Randal Kolo Muani e Renato Veiga alla Juventus. Il 26enne francese ed il 21 portoghese, prelevati entrambi in prestito oneroso fino al termine della stagione rispettivamente dal PSG e dal Chelsea, si sono ambientati subito nel migliore dei modi nella nuova realtà diventando dei punti fermi all’interno della formazione bianconero. L’attaccante, in particolare, ha trafitto le retroguardie del Napoli, dell’Empoli e del Como mentre contro l’Inter ha servito l’assist per la rete decisiva di Francisco Conceicao.

Il lusitano, invece, ha raccolto il testimone lasciato dall’infortunato Gleison Bremer, inserendosi al fianco di Federico Gatti stupendo tutti per qualità tecniche e determinazione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, di conseguenza, si è già attivato al fine di confermarli a Torino anche nella prossima annata. I contatti con il Paris Saint Germain riprenderanno presto, con il manager intenzionato a mettere sul piatto un nuovo prestito stavolta, però, accompagnato dall’obbligo di riscatto fissato a 50 milioni.

Cifra, questa, che il dirigente conta di ottenere sfruttando i proventi della cessione di Dusan Vlahovic, scivolato indietro nelle gerarchie di Motta. Un addio dettato anche dalle complicazioni emerse nel corso della trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Le parti si sarebbero dovute incontrare prima di Natale tuttavia il meeting in questione è slittato a marzo: un ulteriore segnale di quanto siano freddi i rapporti tra la società e l’agente dell’ex Fiorentina Darko Ristic.

Mercato Juventus, Giuntoli ha deciso: la strategia per Kolo Muani e Veiga

Alla finestra, intanto, si sono piazzati l’Arsenal ed il Chelsea, da tempo grandi estimatori dei Vlahovic (autore di 13 reti e 2 assist in 29 apparizioni). Giuntoli poi, come detto, punta a trattenere anche Veiga. In questo caso la strada che conduce alla fumata bianca risulta più complicata, visto che il Chelsea a gennaio ha rifiutato una proposta da 21 milioni presentata dal Borussia Dortmund. La Juventus, in ogni caso, proverà a giocarsi le carte a disposizione facendo leva sulla volontà del centrale classe 2003 di rimanere in maglia bianconera.

Il doppio colpo, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Dario Pellegrini, è possibile: sia il PSG che i Blues, infatti, hanno aperto all’idea di farli partire a titolo definitivo. Ora, quindi, andrà trovata la formula in grado di soddisfare tutti i soggetti coinvolti.