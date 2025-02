Batosta totale per la Juventus: 295 milioni di euro

Batosta dentro e fuori dal campo: Giuntoli è nei guai. Ecco i reali costi dei bianconeri. Senza Champions League addio sogni di gloria

L’eliminazione dalla Champions League è stato un vero e proprio guaio economico. Una mancata qualificazione alla prossima sarebbe davvero devastante per le casse della Juventus. Almeno stando ai conti fatti da Panorama.

Giuntoli ha speso sul mercato la bellezza di 294,7 milioni di euro. Di questi, 211, sono spalmati sulle prossime 2, 3 o 4 stagioni. Ci si arriva con Douglas Luiz, Cabal, Koopmeiners, Thuram e Alberto Costa. E si devono aggiungere, poi, Di Gregorio, Nico Gonzalez e Kelly che potrebbero pesare per ulteriori 53milioni di euro.

Batosta Juventus: i conti fanno paura

Poi c’è Kalulu, che costerà 17 milioni più altri 3 di bonus. E, tutte queste voci, hanno un peso di 35milioni di euro. Dal conteggio totale di prima, inoltre, rimane fuori il migliore acquisto della passata estate, vale a dire quel Sergio Conceicao – l’unico realmente che merita il riscatto – per il quale si deve trattare con il Porto. La base è di circa 30 milioni di euro, e forse potrebbero anche non bastare. Ma in questo caso l’intenzione, giusta, della Juve, è di tenerlo.

E Kolo Muani? Beh, al prestito oneroso di 1 milioni più altri 2 di bonus, si dovrà aggiungere o un ulteriori prestito – si parla di 6 milioni – oppure l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. Il Psg sotto i 35-40 non ha nessun modo di scendere per via del costo a bilancio dello stesso attaccante, quindi una vera e propria montagna di soldi che senza Champions League la Juve non sa proprio come prendere. A meno che non arrivi una cessione importante, di quelle che possono lasciare il segno e il maggior indiziato in questo caso è Yildiz, dal quale Giuntoli potrebbe ricavare 80milioni di euro. Ai quali si aggiungeranno i 30-35 per Vlahovic. Basteranno?