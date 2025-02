“Fallimento Juve”, i tifosi tremano: mazzata terribile

Un annuncio che non lascia spazio ad altre interpretazioni: Juve, occhio al fallimento. E adesso i tifosi bianconeri temono il peggio

Una serata da dimenticare quella vissuta poche ore fa dalla Juventus di Thiago Motta, ritrovatasi fuori dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven. Un’eliminazione che brucia e parecchio, sia per la caratura dell’avversario che per la prestazione tutt’altro che esaltante dei bianconeri.

A questo punto della stagione sarà fondamentale chiudere al meglio per programmare in maniera certosina la prossima stagione. In campionato, si sa, i bianconeri non sono mai stati vicini ad Inter e Napoli: il discorso Scudetto è rimandato, almeno per quest’anno e nonostante corposi investimenti fatti soprattutto la scorsa estate. Nel mese di gennaio Cristiano Giuntoli ha provato a porre rimedio ad alcune valutazioni – evidentemente – errate fatte pochi mesi fa.

Tra presente e futuro è arrivato, una manciata di ore fa, l’annuncio che ha decisamente spaventato i tifosi bianconeri. E così i sostenitori della Juve rimangono col fiato sospeso: si parla di Serie A, di obiettivi e di uno scenario che da Torino sperano di scongiurare il prima possibile.

Tifosi gelati, allarme Juve: “Un fallimento”

L’ex giocatore di Atalanta e Lazio, Roberto Rambaudi, ha parlato ai microfoni di ‘Radiosei‘ e lo ha fatto con delle dichiarazioni destinate a far discutere. Parole che rischiano di portare grosse preoccupazioni ai tifosi della Vecchia Signora: ed il motivo è presto detto.

La stagione bianconera sta ponendosi sui binari giusti, dopo però un inizio difficile che ha fatto perdere parecchio terreno alla squadra di Thiago Motta. Una Juventus che, adesso, è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: un obiettivo tutt’altro che trascurabile, per tanti motivi. Economico – strettamente collegato alla sessione estiva di calciomercato e al rafforzamento della squadra – ma anche di visibilità e prestigio.

“Corsa al quarto posto? Per Juventus e Milan senza quarto posto sarà un fallimento”, la sentenza dell’ex calciatore che ha poi elogiato la ‘sua’ Lazio: “Ora stanno facendo meglio e se lavorano come sanno fare possono lottare fino alla fine, anche se le altre si sono rinforzate”.

A questo punto, dunque, a pochi mesi dalla fine della stagione, Milan e Juventus rischiano grosso. E come sottolineato da Rambaudi, sarebbe praticamente una tragedia – sportivamente parlando – rimanere fuori dall’Europa che conta nella stagione 2025/26. Staremo a vedere, alla fine, chi la spunterà.