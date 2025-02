Theo Hernandez-Cambiaso: lo ‘scambio’ rivoluziona la Juve

Dalla Juve al Milan, il cerchio si chiude così alimentando un maxi intreccio dalle sfumatura imprevedibili…

Con ancora nelle gambe e nella testa l’ultima sconfitta patita in Champions League, la Juventus ha cominciato a preparare la delicata trasferta in campionato contro il Cagliari. Con gli ottavi ormai sfumati, l’obiettivo numero uno degli uomini di Thiago Motta è rimasto un quarto posto da centrare a tutti i costi. Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva, però, a tenere banco sono anche le indiscrezioni sui possibili affari ancora in essere.

Un intreccio tutt’altro che banale che, ad esempio, chiama in causa un ‘protagonista’ di eccezione. Ci stiamo riferendo ad Andrea Cambiaso, nel mirino del Manchester City nelle ultime settimane. L’esterno italiano, la cui reazione nei confronti di Thiago Motta al momento dell’ingresso in campo contro il Psv sta alimentando non pochi didattici, non è considerato incedibile dalla ‘Vecchia Signora’. O meglio, con una proposta da almeno 60 milioni di euro, potrebbe fare le valigie.

Dopo aver sondato il terreno per capire i margini di manovra, il City però non ha affondato il colpo, anzi. In un mosaico di nomi ancora da comporre, il club inglese si starebbe muovendo su più fronti. Come evidenziato da Team Talk, pur non perdendo di vista la candidatura di Cambiaso, un nome che intriga particolarmente dalle parti di Manchester City sarebbe infatti quel Theo Hernandez accostato in tempi e in modi diversi anche alla Juve. Pur non avendo ancora messo sul piatto proposte concrete, i Citizens hanno cominciato a sondare il terreno, pronti ad uscire allo scoperto qualora si concretizzasse l’incastro giusto. Che il maxi intreccio Juve-City-Milan abbia inizio…