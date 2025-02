Dalla Juve al Milan: rottura totale e addio ‘scontato’

Dalla Juve al Milan, la rottura è totale e l’addio è doppiamente scontato. Ecco cosa sta succedendo attorno al bomber

La scena vista venerdì sera sul campo del Lecce è stata surreale. Il rigore concesso all’Udinese e calciato da Lucca – poi sostituito – ha chiuso, di fatto, la possibilità di una permanenza del giocatore in bianconero la prossima stagione.

E questo era anche preventivabile visto che lo stesso è entrato nel mirino delle big. Ma quello che è successo al Via Del Mare ha accelerato il percorso e secondo le informazioni che sono state riportate da SportMediaset, Lucca, oltre ad essere multato dal club dei Pozzo potrebbe pure rimanere fuori fino al termine della stagione.

Dalla Juve al Milan, tutte su Lucca

Il suo post su Instagram, “volevo essere un duro” citando Lucio Corsi non è basta. Dentro il club friulano questi comportamenti non sono ben visti e i Pozzo sono pronti a salutarlo. Sono diverse le squadre italiane che lo stanno cercando, dalla Juventus al Milan, passando anche per la Roma che lo ha cercato a gennaio, come confermato da Ranieri dopo appunto la partita in terra friulana.

“Sicuramente, al momento, si prenderà una multa e rischia anche di finire fuori rosa. Poi si penserà al mercato. Non è un mistero che piaccia a Marotta e Ausilio e l’Inter, sempre alla ricerca di punte che possano garantire un’alternativa valida a Lautaro e Thuram, ci sta seriamente pensando. Sulle tracce di Lucca ci sono anche il Napoli e la Juventus, e, soprattutto, il Milan. La sfida di mercato, quindi, sembra essere quella tra le due squadre di Milano, anche se l’Inter sembra favorita. I nerazzurri sarebbero pronti a spingersi fino a un’offerta da 20 milioni, ma la valutazione dell’Udinese è sicuramente superiore”. Questo è il quadro che fa Sportmediaset.