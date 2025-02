Per la Juve è tutto finito: addio da 100 milioni

La Juventus deve abbandonare la pista che conduceva ad un profilo molto gradito. Una rivale pronta ad investire 100 milioni.

La prematura eliminazione in Champions League patita per mano del PSV Eindhoven avrà ripercussioni sui futuri piani di mercato della Juventus. Il passaggio del turno, infatti, avrebbe consentito al club di incamerare subito 11 milioni con la prospettiva concreta di incassarne diversi altri in caso di successivo approdo ai quarti di finale. Ora, invece, la società sarà costretta a rivedere le strategie e, di conseguenza, dire addio ad alcuni dei nomi seguiti fino a qualche settimana fa.

Svanita del tutto, ad esempio, la pista che portava a Ronald Araujo del Barcellona. Il profilo del 25enne era stato vagliato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli a gennaio, nell’ambito della caccia volta ad individuare l’adeguato sostituto dell’infortunato Gleison Bremer. Il classe 1999, attraverso il proprio entourage, aveva fatto sapere di gradire il trasferimento a Torino tuttavia alla fine il colpo non si è concretizzato, a causa del veto imposto dall’allenatore dei blaugrana Hansi Flick intenzionato a puntare forte su di lui.

Gli spagnoli, in seguito, hanno ufficializzato il suo rinnovo di contratto fino al 2031. La Vecchia Signora, nonostante tutto, è però rimasta vigile continuando a monitorare con attenzione lo stato di Araujo, non ancora riuscito a riconquistare i gradi di titolare inamovibile nello scacchiere tattico del mister tedesco. Il 9 febbraio, nel match vinto ai danni del Siviglia, è partito dalla panchina entrando soltanto nel corso della ripresa mentre nella successiva gara contro il Rayo Vallecano non è stato impiegato da Flick.

Mercato Juventus, sfuma il colpo sognato: 100 milioni sul piatto

Elementi che hanno portato Giuntoli a ritenere ancora possibile l’acquisto, in estate, del centrale uruguaiano. La strada che conduce al traguardo, però, ora è divenuta quasi del tutto impraticabile. Il motivo è da ricercare nel recente blitz compiuto dal Manchester United. I ‘Red Devils’ sottoporranno la rosa di Ruben Amorim ad un profondo restyling, cedendo i componenti del gruppo a lui poco graditi e prendendo rinforzi congeniali allo stile di gioco praticato dall’allenatore portoghese.

Per rafforzare una difesa apparsa in questa stagione fin troppo perforabile (35 gol subiti in 25 incontri di Premier) gli inglesi, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, stanno pensando di comprare Araujo proponendo al Barcellona un’offerta monstre da 100 milioni. Cifra, questa, fuori dalla disponibilità economica della Juve che, a questo punto, sarà costretta a spostare altrove i riflettori e a valutare l’acquisto di giocatori meno costosi.