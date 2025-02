Dal Manchester United alla Juventus: prima offerta Giuntoli

Dal Manchester United alla Juventus: Giuntoli è pronto a fare la prima offerta per il giocatore rinato dopo l’addio in inverno. Ecco il colpo da capogiro per i bianconeri

La Juventus si è unita alla corsa per quello che, per molti anni, è stato considerato uno dei migliori esterni offensivi del Pianeta. Tant’è che il Manchester United aveva deciso di prenderlo e pagarlo addirittura 95milioni di euro. Una cifra enorme per un giocatore dal valore assoluto che un po’ si è perso.

Ma cambiando aria ci ha messo pochissimo tempo per dimostrare di essere, ancora, un elemento in grado di poter fare la differenza. Il brasiliano Antony, adesso al Betis, ha fatto immediatamente capire di poter riuscire ad essere protagonista nel corso dei prossimi anni. E dalla Spagna, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da fichajes.net, anche i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per il giocatore.

Calciomercato Juventus, offerta per Antony

“Di fronte a questa rinascita – si legge sul sito citato prima – diversi club hanno mostrato interesse a ingaggiarlo e la Juventus è l’ultima grande potenza a unirsi alla disputa. La squadra italiana, nel bel mezzo della ristrutturazione della sua rosa, cerca di rafforzare il suo attacco con un profilo abile e verticale come quello di Antony. La possibilità che l’ala cambi scenario in estate sta diventando sempre più reale, soprattutto se il Manchester United decidesse di aprirgli definitivamente la porta di uscita”.

In tutto questo viene messo nero su bianco che la Juventus è disposta a fare un’offerta” anche se “tutto dipenderà da come si evolveranno i prossimi mesi e dalla decisione finale del Manchester United” che potrebbe anche decidere di tenerlo, alla fine, se lo stesso continuasse a giocare in questo modo.