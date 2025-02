“Il regolamento lo permette”: bufera Juventus, è successo di nuovo

“Il regolamento lo permette”. Bufera Juventus, nonostante la vittoria a Cagliari con una rete di Vlahovic ci sono moltissime polemiche. Cosa è successo

Thiago Motta può contare su Vlahovic per la corsa al quarto posto, quello che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo stagionale di una squadra che adesso punta anche la Coppa Italia dopo la fragorosa sconfitta contro il Psv.

Il serbo ha dimostrato di essere uno decisivo: la sua rete ha permesso di espugnare il campo del Cagliari prendendo tre punti di vitale importanza, soprattutto dopo i risultati che sono arrivati da questo weekend. Insomma, tutto bello? No, non è tutto bello, soprattutto per quell’episodio arbitrale capitato appunto all’attaccante. Una spinta a due mani di Luperto su Dusan che l’arbitro non ha fischiato. Rigore netto, solare, e non si capisce come non si possa dare. E non è la prima volta che succede una cosa del genere, tant’è che sui social le polemiche si sono scatenate.

Rigore non dato su Vlahovic: scoppiano le polemiche

Un utente su X ha postato le immagini della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta quando era stato Hien a lanciare, praticamente, in area di rigore, il centravanti serbo. Anche in questo caso il rigore è apparso solare, ma non è arrivato nessun fischio arbitrale: “Ricordo a tutti che, sempre a noi, non hanno dato manco questo. Deve esserci un comma del regolamento che permette le spinte a 2 mani su Vlahovic” scrive in maniera ironica.

Ricordo a tutti che, sempre a noi, non hanno dato manco questo. Deve esserci un comma del regolamento che permette le spinte a 2 mani su vlahovic.#CagliariJuve#JuveAtalanta https://t.co/thibNaV8kO — GianniPlay (@g_play84) February 23, 2025

E poi ovviamente tutti a ruota: “Immaginati il commento se fosse successo nell’altra area” oppure: “Nella partita Roma-Juventus , campionato Primavera, di oggi pomeriggio (ieri, ndr), è stato dato un rigore con annessa espulsione contro la Juve uguale a quello non dato su Vlahovic”. Insomma, in generale sembrano esserci due pesi e due misure che non aiutano in nessun modo. Eppure le immagini parlano chiarissime e con uno strumento come il Var è davvero difficile accettarle. Menomale che sono arrivati i tre punti…