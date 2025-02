Juventus e Milan risolvono due problemi: pronto il clamoroso scambio

Il mercato di Juventus e Milan s’intreccia in uno clamoroso ‘scambio’ estivo: ecco i nomi in ballo, operazione pazzesca

La corsa al quarto posto è un argomento che accomuna Milan e Juventus. I bianconeri, a +5 dalla squadra di Conceicao, sono freschi di eliminazione dalla Champions League. Una mazzata tremenda pure per il Milan che rischia di chiudere la stagione tra tante delusioni ed una Supercoppa italiana in bacheca.

Manca ancora molto alla riapertura della sessione estiva di mercato ed in tal senso le due dirigenze stanno già valutando i prossimi movimenti. Tra entrate e uscite molto cambierà alle rose di Juventus e Milan, con il club di Cardinale che potrebbe pure orientarsi sulla scelta di un nuovo allenatore.

Conceicao non sta riuscendo nell’impresa di risvegliare una squadra spesso e volentieri fuori fuoco. Per Thiago Motta, invece, molto dipenderà dai risultati. Juve e Milan molto presto potrebbero intrecciare gli interessi di mercato in ottica futura: una doppia clamorosa operazione si prospetta all’orizzonte.

Doppia operazione, dal Milan alla Juve: colpo pazzesco

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha, nelle scorse ore, lanciato una vera e propria bomba di mercato per la prossima sessione estiva. In questo caso, occhio all’asse con il Milan che potrebbe portare ad un clamoroso colpo della Vecchia Signora: si prospetta un incastro perfetto.

La Juventus nei mesi estivi dovrà fare i conti con Andrea Cambiaso che, già lo scorso gennaio, è stato molto vicino a vestire la maglia del Manchester City. L’ex Genoa e Bologna ha grande mercato e potrebbe fruttare fino a 60 milioni di euro, in caso di asta, durante il mercato estivo. Uno scenario più che plausibile che andrebbe parallelamente a portare alla ricerca da parte di Giuntoli di un degno sostituto. Occhi in casa Milan, dove il ‘problema’ da qualche mese a questa parte si chiama Theo Hernandez. Secondo Mecca il laterale francese è un profilo che piace alla dirigenza bianconera in caso di addio di Cambiaso a giugno.

L’ultima sciagurata prestazione contro il Feyenoord – con il cartellino rosso al 51′ – è costata la Champions alla squadra di Sergio Conceicao. Un errore madornale di Theo, lontanissimo dalla forma migliore e praticamente mai decisivo in campo. Sono poi arrivate le scuse social dell’ex Real Madrid ma intanto il legame con parte della tifoseria e della squadra sembra essere compromesso. Il francese, tra le tante cose, rimane in scadenza il 30 giugno 2026 ed il suo rinnovo è tutto fuorché scontato.

A questo punto la Juventus potrebbe approfittarne, togliendo al Milan la patata bollente dalle mani, con la possibilità di ritrovarsi un grandissimo colpo per il post Cambiaso. Staremo a vedere ma, intanto, la suggestione è destinata a prendere corpo da qui ai prossimi mesi.