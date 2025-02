Colpo a sorpresa della Juve: arriva la svolta

La Juventus riflette sulle prossime operazioni di mercato. Giuntoli sta lavorando ad un colpo a sorpresa: arrivata la svolta.

La delusione legata alla precoce eliminazione dalla Champions League è stata mitigata dalla vittoria ottenuta ieri a Cagliari, che ha consentito di scavalcare la Lazio e raggiungere il quarto posto. L’estromissione dalla competizione europea, in ogni caso, avrà conseguenze per la Juventus soprattutto dal punto di vista economico. Il superamento dei playoff avrebbe consentito di incamerare subito 11 milioni, a cui si sarebbero poi aggiunti quelli relativi alla partecipazione agli ottavi. Un budget andato in fumo, che costringerà il club a rivedere le proprie scelte.

Si preannuncia complicato, ad esempio, riuscire a trattenere a Torino Renato Veiga. Il 21enne portoghese, prelevato a gennaio dal Chelsea in prestito oneroso (5 milioni) fino al termine della stagione, si è ambientato subito nella nuova realtà diventando un pilastro della difesa di Thiago Motta. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, alla luce del suo ottimo impatto in campo, vorrebbe quindi confermarlo tuttavia servirà una maxi-offerta per acquistarlo a titolo definitivo dai Blues che, di recente, hanno rispedito al mittente i 21 milioni messi sul piatto dal Borussia Dortmund.

L’alternativa al lusitano risponde al nome di David Hancko, a lungo inseguito durante la sessione invernale del mercato. Il 27enne slovacco, tramite il suo entourage, ha fatto sapere di gradire il trasferimento in bianconero ma le pretese economiche del Feyenoord continuano ad essere alte. Gli olandesi, in particolare, non hanno chiuso all’idea di cedere il centrale classe 1997 (tra i migliori nel doppio confronto con il Milan): per produrre la fumata bianca, però, servirà una cifra superiore ai 30 milioni.

Mercato Juventus, colpo a sorpresa di Giuntoli: arriva la svolta

Ecco perché il manager, in questi giorni, ha cominciato a battere anche altre piste così da individuare ulteriori possibili rinforzi da acquistare tra luglio ed agosto. Nel mirino è finito Loic Badé, di proprietà del Siviglia. Il 24enne è diventato un titolare inamovibile nello schieramento tattico di Garcia Pimienta e, alla luce del deludente andamento in Liga della formazione andalusa, appare intenzionato a cambiare aria e approdare in un club in grado di lottare per vincere trofei.

Il giocatore francese (in scadenza nel 2029), stanto a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Ekrem Konur, ha diversi estimatori in Premier League e in Serie A. Tra le pretendenti c’è proprio la Juventus che, nelle prossime settimane, proverà a farsi avanti in modo tale da posizionarsi in pole position.