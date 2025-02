Nuovo 10 alla Juventus: l’annuncio UFFICIALE è un assist al bacio

Nuovo 10 alla Juventus, l’annuncio UFFICIALE è praticamente un assist. Tutti i dettagli sulla potenziale trattativa.

Edon Zhegrova ha comunicato al Lille la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club francese. Il talento kosovaro, attualmente in forza al LOSC, ha rivelato la sua decisione durante un’intervista rilasciata a Radio Dukagjini, aprendo così le porte a un possibile trasferimento nella prossima finestra di mercato estiva.

Le parole del diretto interessato non lasciano dubbi a riguardo. Come riportato in un tweet di ‘Mirko Di Natale’ ecco cosa è stato detto dal giocatore in questione: “È vero, ho comunicato al Lille che non rinnoverò il contratto. Vedremo cosa succederà quest’estate, ma la società è stata informata della mia volontà. Ci sono diversi club interessati, deciderò il mio futuro dopo la fine della Ligue 1“, ha dichiarato l’esterno offensivo classe 1999.

Edon Zhegrova non rinnova: occasione Juventus

Un annuncio che inevitabilmente accende i riflettori sul futuro del giocatore, attirando l’attenzione di numerosi club, fra cui la Juventus, che potrebbero approfittare della situazione per assicurarsi un rinforzo di qualità a condizioni vantaggiose.

L’ex Basilea si è affermato come uno degli elementi più interessanti della Ligue 1 grazie alla sua capacità di dribbling e imprevedibilità nel gioco offensivo. Con il contratto in scadenza, il giocatore rappresenta un’occasione di mercato per diverse squadre, specialmente per quei club alla ricerca di un esterno tecnico e creativo come la Juventus di Thiago Motta.

Tra le squadre che potrebbero trovare in Zhegrova un rinforzo ideale c’è la Juventus di Thiago Motta, appunto. Il kosovaro possiede le caratteristiche tecniche perfette per il sistema di gioco che il tecnico potrebbe adottare, basato su un calcio propositivo e dinamico. La sua abilità nel dribbling e la capacità di creare superiorità numerica sarebbero un’arma preziosa per una Juventus che necessita di maggior imprevedibilità sulle fasce. Thiago Motta predilige esterni offensivi capaci di rientrare sul piede forte e fornire assist o conclusioni pericolose, un ruolo che Zhegrova potrebbe ricoprire con naturalezza. Staremo a vedere cosa succederà ma certamente, adesso, l’occasione si fa ghiotta.