Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: chiuso un altro colpo

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto. I bianconeri hanno chiuso un altro colpo. Ecco l’incasso di Giuntoli.

Mentre la Juventus sta giocando contro l’Empoli in Coppa Italia, cercando di staccare il pass per la semifinale che vorrebbe dire doppio confronto contro il Bologna, arriva una notizia importante sul fronte calciomercato. Giuntoli, in poche parole, passa all’incasso, non tantissimi soldi, parliamoci chiaro, ma qualcosa che sicuramente aiuta anche per il futuro.

Il mercato, come sappiamo, è sempre in movimento. E se nei giorni scorsi sono stati raggiunti gli obiettivi che permettono alla Juventus di prendere in maniera definitiva Nico Gonzalez, qui, come avrete già capito, parliamo di un giocatore che i bianconeri hanno ceduto in prestito nei mesi scorsi con obbligo di riscatto. E questo obbligo, adesso, è ufficiale. O per meglio dire, quasi, lo sarà nel momento in cui ci sarà un comunicato stampa di uno dei club.

Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia è del Venezia

La notizia è riportata da TuttoJuve.com e riguarda l’attuale centrocampista del Venezia Hans Nicolussi Caviglia. L’obbligo di riscatto è scattato e la Juve incassa: “Sono circa 4.5 milioni di euro totali e avrà il 10% sulla futura rivendita. In bianconero da quando aveva 8 anni, oggi Hans è un punto di riferimento per il suo club ed è riuscito, a suon di ottime prestazioni, a ritagliarsi uno spazio importante e un ruolo da titolare”. Questo si legge sul sito citato prima. Quindi, un buona somma, non enorme senza dubbio, ma quel 10% sulla futura rivendita di un giocatore comunque importante potrebbe pure portare ad un altro incasso.

Un altro colpo chiuso per la Juventus, anche se Giuntoli da qui ai prossimi mesi dovrà pensare a quelli in entrata o anche a quelli che sono ancora in bilico. Sotto questo aspetto, vista la formula, quello più importante, senza dubbio, è relativo a Conceicao, che la Juve comunque vuole a tutti i costi riscattare dal Porto visto l’impatto che il giocatore ha avuto con il massimo campionato italiano. Poi si penserà ovviamente anche alle cessioni, una su tutte quella di Vlahovic per il quale non verrà trovato nessun accordo