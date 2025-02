Il contratto è già pronto: ritorno clamoroso di Pogba

Paul Pogba prepara il suo clamoroso ritorno in campo: il contratto è già pronto, manca solo la firma per l’ufficialità

Sono passati ormai più di due mesi da quando le strade della Juventus e di Paul Pogba si sono separate tramite la rescissione consensuale del contratto ed il francese aspetta ora con ansia il momento in cui potrà tornare in campo.

A marzo, il centrocampista avrà finito di scontare la squalifica per doping inflittagli dalla FIFA e ridottagli in appello dal TAS di Losanna e non vede l’ora di sentirsi nuovamente un calciatore. In questi mesi, Pogba non è stato di certo con le mani in mano e, come documentato dallo stesso giocatore francese su Instagram attraverso le storie, si è allenato duramente per ritrovare la migliore condizione è farsi ritrovare pronto.

La sua seconda avventura alla Juventus è stata disastrosa dal punto di vista fisico ed è stato quasi un oggetto misterioso, così come lo è stato negli ultimi suoi mesi al Manchester United. Problemi fisici che, tuttavia, non spaventano il club inglese che, secondo quanto raccolto dal noto sito spagnolo Fichajes.net, sarebbe pronto a concedere un’altra opportunità al giocatore francese cresciuto proprio nelle giovanili dei Red Devils.

Clamoroso Manchester United: si pensa al ritorno di Pogba

Se quella tra la Juventus e Paul Pogba è una storia d’amore ormai consumata del tutto, potrebbe invece riaccendersi quella tra il centrocampista francese e il Manchester United. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il club inglese starebbe seriamente riflettendo sulla possibilità di tesserare ancora una volta Pogba e concedergli un’altra occasione dopo l’addio di tre anni fa.

L’idea dei Red Devils – racconta il noto sito spagnolo – sarebbe quella di offrire a Pogba un contratto di un anno con ingaggio ridotto, considerato che il centrocampista francese non dà ancora garanzie dal punto di vista fisico. Lo United vuole quindi cautelarsi ed un contratto annuale sarebbe la soluzione migliore tanto per il club quanto per Pogba che non avrebbe tanta pressione addosso andando a percepire un ingaggio relativamente basso, in modo tale da tornare in forma con tranquillità.

Al momento non c’è ancora una trattativa ufficiale in piedi e Pogba non ha ancora preso una decisione definitiva su quello che sarà il suo futuro, ma un ritorno in Premier League al Manchester United lo stuzzica non poco. Sulla scrivania del centrocampista francese, comunque, non c’è solo la possibilità di tornare ai Red Devils, ma ci sono anche due soluzioni oltreoceano: la MLS e l’Arabia Saudita.

Pogba preferirebbe restare in Europa per mostrare di avere ancora i numeri giusti per sfondare nel Vecchio Continente, ma qualora gli arrivasse un’offerta importante dagli States o dal Medio Oriente la prenderebbe di sicuro in considerazione.