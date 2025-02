Silurato Thiago Motta: alla Juve ritorna il grande ex

Silurato Thiago Motta: dopo un solo anno in bianconero il tecnico potrebbe chiudere la sua esperienza. Alla Juve torna il grande ex

Non basta la vittoria di Cagliari e il quarto posto ritrovato per mettere da parte le critiche. Thiago Motta sa benissimo che nella gara contro l’Empoli di stasera e soprattutto nei prossimi mesi, si gioca la sua permanenza alla Juventus.

Il quarto posto, con annessa e sicura qualificazione alla prossima Champions League, è fondamentale dentro il club per far quadrare i conti. Le spese importanti fatte la scorsa estate possono pesare eccome sul bilancio e non riuscire a garantirsi un posto, con i relativi introiti, sarebbe deleterio per tutti. E l’esperienza di Motta si potrebbe davvero considerare finita. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Beh, la bomba, intervenendo a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ha lanciata uno che l’ambiente bianconero, grazie a Massimiliano Allegri, lo conosce bene. Parliamo di Giovanni Galeone.

Silurato Thiago Motta: Gasperini al suo posto