Esonero Thiago Motta, “Frattura insanabile”: è già finita

Esonero Thiago Motta: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera i tifosi chiedono a gran voce l’allontanamento del tecnico. E c’è la novità assoluta

Una delle peggiori pagine bianconere della storia. Non tanto per il risultato – che poi sì, onestamente, è quello che conta – ma tanto per l’atteggiamento che la Juventus ha avuto ieri sera contro l’Empoli in Coppa Italia. Eliminazione meritata contro una squadra, quello toscana, ha fatto solamente il proprio sfruttando le cose negative dei piemontesi.

Sarà durissima ripartire perché nel giro di una sola settimana sono arrivate delle eliminazioni cocenti che hanno di fatto chiuso la stagione. Qualcuno dice che non è così, però se la Juve non lotta per lo scudetto la stagione è chiusa e mettere come obiettivo il quarto posto vuole dire che è stato tutto sbagliato. Le parole di ieri sera di Motta rimbombano ancora nella testa e nelle orecchie dei tifosi della Juventus. Il tecnico oltre ad essersi assunto le proprie responsabilità ha messo all’angolo i giocatori. E le ultime notizie che arrivano parlano di qualcosa che si è rotto. E sarà difficile ricomporre il tutto.

Esonero Thiago Motta: si decide subito

A riportare che in questo momento ci sarebbero delle valutazioni sul futuro di Motta è Edoardo Mecca, speaker radiofonico, tifoso della Juventus, che ogni tanto parla anche di mercato. Sul proprio profilo X ha scritto questo: “Riflessioni sul futuro immediato di Thiago Motta. Frattura pare insanabile con alcuni giocatori. Attenzione nel caso a Tudor. Ripeto, nel caso”.

Non solo una “frattura insanabile” ma anche un erede che sarebbe già stato trovato. Il nome di Tudor non è la prima volta che viene accostato alla Vecchia Signora. Sicuramente, sotto l’aspetto caratteriale e conoscendo qual è l’ambiente della Continassa, potrebbe dare quello che fino al momento è mancato, vale a dire una scossa in alcuni momenti della stagione che Motta proprio non riesce a imporre ai propri calciatori. Detto che sarà comunque difficile vedere un ribaltone proprio in questo momento, ci appare altrettanto difficile che l’anno prossimo dopo una stagione del genere, fallimentare, e senza nessun trofeo in bacheca, che Motta possa essere di nuovo sulla panchina bianconera. Una questione di tempo, e basta. La sensazione è proprio questa. Vedremo.