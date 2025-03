Il lutto devasta la Juve, la notizia è un fulmine a ciel sereno

Il lutto devasta la Juventus: la notizia è un fulmine a ciel sereno e tocca da vicino anche il mondo bianconero. Ecco cosa è successo

La Juve lo ha visto da vicino, perché nell’estate del 2014 i bianconeri lo avevano preso dal Granada, società della famiglia Pozzo. Ma in bianconero non ha mai giocato, perché è rimasto per due anni in prestito in Andalusia.

Ma la notizia, è evidente, tocca ugualmente da vicino il mondo della Juventus: è morto infatti Nico Hidalgo, 32 anni, stroncato da un tumore ai polmoni. Non c’è stato nulla da fare, le metastasi – si legge sulla Gazzetta dello Sport – hanno colpito anche le ossa e il male del secolo, quello incurabile, che non lascia scampo a milioni di persone ogni anni, ha deciso di portarsi via anche il giovanissimo calciatore.

Il lutto devasta la Juventus: è morto Hidalgo

La diagnosi di questo male gli era arrivata meno di quattro anni fa, nel 2021. E lui di anni allora ne aveva 29. Il tumore ha messo fine ad una carriera che in quel periodo lo vedeva protagonista nel Cadice dopo che per un paio di anni era stato nella squadra B del Granada. Poi Hidalgo ha giocato anche al Santander e poi è sceso anche in Terza Divisione, nel 2020, quando era passato all’Extremadura, prima di scoprire una malattia terribile.

⚫️ El Real Racing Club, consternado por el fallecimiento de su exfutbolista Nico Hidalgo https://t.co/e9qlLMh7WV pic.twitter.com/nrVGBTiat7 — Real Racing Club (@realracingclub) March 1, 2025