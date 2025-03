La Juve lo soffia all’Atalanta: 20 milioni di euro

Calciomercato Juventus, i bianconeri lo soffiano all’Atalanta che da un po’ di tempo lo avevano messo nel mirino. Il colpo vale 20 milioni di euro

La rivoluzione dentro la Juventus è partita. O almeno questa è la sensazione netta in questo momento, soprattutto dopo la doppia eliminazione in Champions League e in Coppa Italia. Una settimana da brivido, una di quelle difficili da dimenticare per il popolo bianconero che adesso, spera, di potersi sollevare un po’ in campionato. Ma non basterà.

Il futuro di Motta è a rischio e questo lo sappiamo: girano anche i nomi di chi dovrebbe, potrebbe, prendere il posto dell’ex Bologna che in questa stagione, la sua prima in una grande squadra, ci ha davvero capito poco. E il sogno di vedere una Juve scintillante e vincente molto presto è andato a farsi benedire. Molti sono tornati indietro, scendendo dal carro di un ipotetico bel gioco (ma a cosa serve?) e vorrebbero un cambio immediato. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Qui parliamo di mercato e siccome le cose in ballo sono diverse, soprattutto in difesa, visti che i nuovi arrivati non è che abbiano del tutto convinto. Sì, è vero, hanno avuto pure poco tempo, ma se un giocatore è valido, capace quindi di poter rimanere dentro un club come quello bianconero, si capisce subito.

Calciomercato Juventus, il difensore dalla Serie A

E secondo le informazioni che sono state riportate da Footmercato.net, la Juve ha messo nel mirino un difensore che gioca in Serie A: parliamo di Johan Vasquez del Genoa che ha attirato non solo l’interesse di Giuntoli ma anche quello dell’Atalanta. Non solo in Serie A ha degli estimatori, ma si parla anche di Premier e Bundesliga.

Abile a giocare in una difesa a tre – ma anche a 4 non disdegna – i liguri lo valutano 20 milioni di euro. Potrebbe essere un colpo decisamente importante anche in ottica di un possibile arrivo di Gasperini sulla panchina della Juventus, visto che è uno dei nomi che sta circolando con molta insistenza in queste ore dalle parti della Continassa. Una pista, insomma, da seguire con molta attenzione e la Juve potrebbe fare sicuramente leva con quelli che sono i buoni rapporti con il Genoa: sono stati diversi gli affari chiusi nel corso degli anni.