La Juventus saluta Vlahovic, destinazione decisa: non è la Premier

Calciomercato Juventus, ormai l’addio dell’attaccante serbo alla fine di questa stagione è sicuro. Destinazione deciso e non è la Premier League

I dubbi sulla permanenza di Vlahovic alla Juventus si sono sciolti da tempo. Non ce ne stanno, evidentemente: l’attaccante, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 non rinnoverà il proprio accordo a 12milioni di euro all’anno e, davanti ad un’offerta da 30-35milioni, lascerà il club.

Nel corso di questi mesi sono state diverse le squadre alle quali è stato accostato il giocatore, soprattutto di Premier League: dal Chelsea all’Arsenal passando per lo United – in un ipotetico scambio con Zirkzee – e finendo anche al Newcastle. Insomma, sembrava che fosse il massimo campionato inglese la sua destinazione definitiva ma a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Mirko Nicolino, non sarà proprio così. C’è un’altra pista, venuta fuori nelle scorse settimane anche se non in maniera così importante, che a quanto pare stimola e anche molto il classe 2000 serbo.

Calciomercato Juventus, Vlahovic in Arabia Saudita

Se vuole prendere i soldi che attualmente la Juventus gli garantisce, Vlahovic deve uscire dall’Europa. Nessun club, dopo una stagione del genere con moltissimi bassi e pochi alti, sarebbe in grado di dargli un milione di euro al mese. Ecco che si parla con insistenza dell’Arabia Saudita, come sappiamo da quelle parti di problemi economici non ne hanno proprio.

“A giugno Dusan Vlahovic lascerà la Juventus – ha scritto il giornalista citato prima sul proprio profilo X -. N onostante il cambio di allenatore avvenuto quest’anno, la sua avventura in bianconero è destinata a terminare. La pista araba, che il suo entourage valuta da tempo, è un’ipotesi considerata molto seriamente dal centravanti serbo”. Insomma, un ripensamento importante che potrebbe portare ad una soluzione esotica per Dusan che nonostante la giovane età potrebbe essere attirato – e nessuno può dargli torto – da un ingaggio sicuramente monstre di quelli che, da queste parti, è impossibile prima chiedere e poi ricevere.