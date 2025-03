Calciomercato Juventus, altra chiamata dall’Inghilterra: addio all’attaccante

Una nuova chiamata dall’Inghilterra, adesso c’è un nuovo club interessato. Tutto quello che c’è da sapere sul possibile addio.

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Juventus, continua a essere un nome caldo sul mercato della Premier League. Secondo quanto riportato dal portale inglese “TeamTalk“, il centravanti bianconero sarebbe finito nel mirino dell’Aston Villa, club che sta cercando un sostituto di Jhon Duran, ceduto in Arabia Saudita nello scorso mercato invernale.

La Juventus, che potrebbe decidere di cedere Vlahovic al termine della stagione per finanziare nuove operazioni di mercato, attende eventuali offerte, ma la posizione del giocatore potrebbe essere determinante. Il serbo, infatti, sarebbe disposto a prendere in considerazione il trasferimento ai “Villans” solo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Vlahovic all’Aston Villa: arriva con la Champions

L’Aston Villa, attualmente in lotta per un posto tra le prime quattro della Premier League, potrebbe quindi rappresentare una destinazione gradita, ma molto dipenderà dal finale di stagione della squadra guidata da Unai Emery e dalle eventuali richieste economiche della Juventus. Vlahovic, che ha già attirato l’interesse di altri top club inglesi, potrebbe così diventare uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo.

L’interesse dell’Aston Villa per Dusan Vlahovic si inserisce in un quadro di mercato più ampio che coinvolge sia la Juventus che il calcio inglese. Il club bianconero, che la scorsa estate ha già valutato la cessione del serbo senza però ricevere offerte all’altezza delle sue richieste, potrebbe questa volta essere più propenso a trattare, soprattutto se la Premier League si confermerà come principale sbocco per l’ex Fiorentina.

La Juventus sta pianificando il proprio futuro e, con Cristiano Giuntoli alla guida dell’area sportiva, la sostenibilità economica delle operazioni è un fattore chiave. Vlahovic, acquistato nel gennaio 2022 per circa 80 milioni di euro, ha un ingaggio importante e il suo contratto scade nel 2026. La dirigenza bianconera sa che un’eventuale cessione rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per il bilancio, permettendo anche di reinvestire su altri reparti.