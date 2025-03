Manca solo un’ultima cosa, la panchina di Thiago Motta salta

La Juventus è già fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia. La permanenza di Thiago Motta sulla panchina bianconera è appesa a un filo, anzi, a un dettaglio

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psv Eindhoven la Juventus ha concesso il bis facendosi sbattere fuori anche dalla Coppa Italia da un Empoli rimaneggiato tanto da aver schierato in campo quattro under 20.

Un’eliminazione ai rigori, con errori dal dischetto di Vlahovi e Yildiz, arrivata al culmine di una prestazione indecorosa come sottolineato, nella conferenza stampa post-partita, da Thiago Motta che si è assunto la responsabilità della debacle contro i toscani: “Oggi mi sono vergognato di vedere la mia squadra giocare in questo modo, mi sono sentito responsabile, fa veramente male”.

Dichiarazioni, quelle del tecnico italo-brasiliano, che hanno dato il la a una ridda di voci su un suo immediato esonero. Beh, in effetti manca solo un ultimo dettaglio perché salti la panchina dell’ex allenatore del Bologna.

Thiago Motta, vietato sbagliare per restare alla Juventus

Nonostante lo shock dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano di un Empoli imbottite di seconde linee, tra cui, come detto, quattro under 20, e per di più davanti al pubblico amico dell’Allianz Stadium la panchina di Thiago Motta non è in discussione. A ribadirlo è stato Cristiano Giuntoli.

“Siamo convinti che questo progetto sia importante e che dia valore ai giocatori. Motta non è in discussione e in futuro ci toglieremo soddisfazioni”, la dichiarazione del Managing Director Football della ‘Vecchia Signora’. Tuttavia, il tecnico italo-brasiliano non può dormire sonni tranquilli. La pazienza del management bianconera è finita, quindi Thiago Motta non può più permettersi di sbagliare.

Del resto, la ‘Vecchia Signora’ è già fuori dalle coppe e pertanto deve assolutamente centrare l’ultimo obiettivo, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, per salvare una stagione che rischia di essere rubricata alla voce ‘flop’.

Obiettivo alla portata dei bianconeri a patto, però, che non lascino più punti per strada a partire dal match casalingo contro l’Hellas Verona, in calendario domani, con palla al centro alle 20.45, monday night della 27esima giornata. Insomma, Thiago Motta ha a disposizione di questi ultimi mesi per centrare la qualificazione in Champions League e dimostrare di avere in mano le redini della squadra mostrando nel contempo una crescita che lasci ben sperare per il futuro.

Poi ovvio che a bocce ferme e (si spera) con il pass per la ‘Coppa dalle grandi orecchie’ in tasca ci saranno le valutazioni sul progetto a lungo termine da parte della dirigenza e della proprietà bianconera il cui mantra, citando il mai dimenticato Gianpiero Boniperti, recita che ‘vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta“.