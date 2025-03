Pioggia di soldi e bye bye Juventus: 62 milioni chiudono l’affare

Pioggia di soldi e bye bye Juventus: Giuntoli non crede ai suoi occhio. Sono pronti 62milioni di euro per il giocatore. In questo modo il mercato si autofinanzia

Mentre la Juventus sta giocando contro il Verona, arrivano come al solito delle notizie importanti di calciomercato. Sappiamo benissimo che le trattative non vanno mai in letargo, ed è questo il momento, senza dubbio, per iniziare a programmare la prossima stagione.

Certo, c’è da dire che servirebbe anche qualche certezza che al momento dentro la Continassa nessuno ha. Intanto si dovrebbe capire chi sarà il prossimo allenatore – Motta senza qualificazione Champions rischia grosso – e soprattutto capire, ovviamente, se la massima competizione europea verrà disputata il prossimo anno. Gli introiti che porta sono fondamentali e lo sappiamo per raggiungere gli obiettivi di mercato. Ma al momento di questo non si sa nulla e bisogna solamente attendere. Ma in questo mare di incertezza, almeno una cosa sicura, stando alle informazioni che arrivano dall’Inghilterra, forse c’è. E parliamo di un assalto già programmato che potrebbe regalare a Giuntoli la bellezza di 62milioni di euro.

Cambiaso al City: pronti 62 milioni di euro

Come sappiamo e come vi abbiamo riportato, il Manchester City ha provato a prendere Andrea Cambiaso nel mese di gennaio non riuscendo però nel proprio obiettivo. Un assalto solamente rimandato di qualche mese, in estate infatti la squadra allenata da Pep Guardiola è pronta ad alzare la posta, arrivando a spendere fino a 62milioni di euro per il terzino sinistro, assai duttile, che può serenamente giocare anche più alto oppure essere impiegato in mezzo al campo.

Guardiola, spiegano dall’Inghilterra, spinge per averlo, sperando inoltre di non dover fare i conti con quella che potrebbe essere uno stop del mercato per via delle violazioni del FPF. Per Cambiaso, il club inglese ha in mente un contratto pluriennale da 6 milioni di euro a stagione, quindi anche sotto il profilo dell’ingaggio il calciatore andrebbe a prendere molti più soldi rispetto a quelli che attualmente percepisce in bianconero, toccando cifre che, da queste parti, non riuscirebbe mai a raggiungere. Con questi soldi, è evidente, che la Juventus qualche colpo se lo potrebbe auto-finanziarie.