Rivoluzione Juve, vanno tutti via: annuncio sconcertante

La Juventus prepara l’ennesima maxi rivoluzione: vanno via tutti, l’annuncio sconcertante lascia tutti senza parole

La doppia eliminazione da Champions League e Coppa Italia arrivata nel giro di una settimana ha ingigantito il malumore e l’insofferenza dei tifosi verso la Juventus e soprattutto verso Thiago Motta.

Questa sera contro il Verona i bianconeri sono chiamati a riscattarsi e dovranno farlo non solo ottenendo un successo, ma cercando di esprimere anche un buon calcio. In caso di vittoria, la Juventus si porterebbe a -6 dal primo posto occupato dall’Inter e rientrerebbe in corsa per uno scudetto che non ha più l’obbligo di vincere, ma ha quantomeno l’obbligo di provarci. Per Thiago Motta sono stati giorni difficili e qualcuno ha anche evocato un esonero che non è arrivato, ma che potrebbe essere stato solo rimandato.

La società, tramite il ds Cristiano Giuntoli, ha confermato la propria fiducia in Motta, chiamato ora a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, diversamente sarà esonerato a fine anno. Tuttavia, in caso di annata completamente fallimentare, il tecnico bianconero non sarà il solo a lasciare Torino. Secondo quanto riportato dal giornalista e blogger Graziano Carugo Campi attraverso il proprio profilo X, in molti avrebbero già la valigia in mano e tra questi ci sarebbero anche coloro che vorrebbero l’esonero di Motta.

Juventus, sarà rivoluzione: l’annuncio di Campi sorprende i tifosi

In estate la Juventus è pronta a dare il via ad una nuova maxi rivoluzione. I bianconeri non possono essere soddisfatti di come è andata la stagione fin qui e, se le cose non cambieranno, sono decisi a fare nuovamente piazza pulita, non facendo pesare tutto sulle spalle di Thiago Motta. Secondo il blogger e giornalista Graziano Carugo Campi, la società avrebbe già stilato una lista con gli esuberi per la prossima estate ed in molti sarebbero destinati a lasciare la Vecchia Signora.

Tramite il suo profilo X, Campi ha fatto sapere come ad andare via saranno quegli stessi giocatori che credono di poter restare a Torino più di Thiago Motta: “La cosa divertente è che ci sono giocatori alla Juventus convinti di poter durare più dell’allenatore. La lista partenti in casa Juventus, con calcio nel sedere, è molto lunga e non l’ha stilata il tecnico” ha scritto il giornalista, preannunciando una maxi rivoluzione.

Un annuncio che ha lasciato sconcertati alcuni tifosi bianconeri, convinti che non si possa costruire qualcosa di importante se ogni anno si rivoluziona completamente la rosa facendo partire un nuovo progetto. Tuttavia, secondo Campi, la Juventus è decisa ad effettuare questa rivoluzione, con o senza Thiago Motta in panchina, segno di come la società sia scontenta di molti dei suoi giocatori al di là delle questioni tecniche e tattiche riguardanti l’allenatore.