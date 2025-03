La Juventus ha chiuso il primo acquisto: 12 milioni in Serie A

Calciomercato Juventus, 12 milioni per il nuovo difensore. Accordo che tra le parti sarebbe già stato raggiunto. Ecco il nuovo innesto di Giuntoli

Giuntoli vuole anticipare tutti. E vuole portare a Torino un difensore che ha già maturato diversa esperienza negli anni. Giovani, di prospettiva, che in questa Serie A ha collezionato 24 presenze mettendo a referto anche una rete.

L’accordo, secondo quanto riportato da L’Arena, quotidiano veneto, sarebbe già stato trovato sulla base di 12milioni di euro. Quindi una somma importante. C’è da dire che il giocatore, essendo davvero molto giovane, forse questi soldi li vale davvero anche se, andando a vedere pure il numero delle sue ammonizioni, qualcosa deve iniziare a migliorare. Sì, nelle presenze che vi abbiamo detto prima, per ben 9 volte si è preso un cartellino giallo. E questo non è sempre un bene. Ma è un qualcosa che si guadagna anche con l’esperienza.

Calciomercato Juventus: 12 milioni per Coppola

Ieri sera, Coppola, è stato visto a Torino. Non ha giocato una brutta partita, e chissà, magari anche vedendolo da vicino Giuntoli ha deciso di aumentare la pressione nei confronti del club veneto con il quale, e l’affare Cabal della scorsa estate ne è la prova, ci sono dei buoni rapporti. L’Hellas non accetta 10 milioni, così come si legge sul giornale, quindi il direttore tecnico della Juventus si starebbe spingendo fino a 12, per cercare di chiudere nel minor tempo possibile l’affare e regalare al prossimo allenatore, che dovrebbe essere Motta anche se nessuno ha la certezza di questo, un difensore pronto all’uso senza dover calarsi nella Serie A.

E potrebbe anche essere un segnale per il futuro questo. Vorrebbe dire che uno dei due difensori arrivati in prestito nel corso di gennaio potrebbe essere rispedito al mittente. Una situazione, quindi, da tenere sotto osservazione nelle prossime settimane. Intanto, Giuntoli, come spiegato e come anticipato, si sta già muovendo per l’anno prossimo, cercando quindi di chiudere un affare importante. Vedremo come andrà a finire.