Esonerato dopo il PSV: ecco cosa è successo davvero con Motta

Thiago Motta sarebbe dovuto essere esonerato dopo l’eliminazione dalla Champions League: la rivelazione lascia attoniti, ecco cosa è successo

L’atmosfera attorno a Thiago Motta non è delle migliori dopo le due eliminazione patite in Champions League ed in Coppa Italia che hanno fatto esplodere la rabbia dei tifosi via social e non solo.

Prima della sfida contro il Verona, la Curva Sud si è presentata fuori al JHotel per contestare pesantemente la squadra con cori molto duri, volti a scuotere il gruppo in vista delle prossime partite. La parte più calda del tifo bianconero non sopporta più questa situazione ed ha fatto sentire in maniera chiara e netta la propria voce, augurandosi che in questo modo anche la risposta del gruppo possa essere chiara e netta in egual misura.

Motta sa di giocarsi molto nelle prossime partite, nonostante la Juventus abbia confermato la fiducia nel proprio allenatore, ed è ora obbligato a centrare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, c’è anche chi crede che Motta abbia ormai fatto il suo tempo e non ci sarebbe bisogno di aspettare il termine della stagione. Anzi, per l’ex dg della Juventus Luciano Moggi, l’attuale tecnico bianconero sarebbe già dovuto essere stato esonerato da parte di Giuntoli dopo l’uscita dalla Champions League.

Juventus, Moggi boccia Thiago Motta: l’attacco dell’ex dg è durissimo

Intervenuto nel corso della trasmissione di Twitch Juventibus, Luciano Moggi si è lasciato andare ad un duro attacco contro Thiago Motta. L’ex dg della Juventus non ha usato troppi giri di parole riguardo l’attuale allenatore bianconero, dichiarando come quest’ultimo sarebbe già dovuto essere stato esonerato all’indomani della brutta sconfitta contro il PSV che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League.

Moggi ha sottolineato come se fosse stato al posto di Giuntoli non avrebbe perso tempo nel prendere una decisione simile: ““Dopo la partita con il Psv e quello che aveva dichiarato, se io fossi stato il direttore lo avrei mandato via – ha spiegato – Fino ad ora Thiago Motta non ne ha azzeccata una. E’ un po’ vanitoso, prima viene lui e poi tutti gli altri” ha dichiarato, sorprendendo i tifosi bianconeri per le parole dure rivolte al tecnico bianconero.

L’ex dg bianconero è tornato anche sulla sconfitta in Coppa Italia patita contro l’Empoli, sostenendo come sia Motta a doversi vergognare e non la squadra. Moggi ha fatto notare come molti giocatori vengano messi fuori ruolo e l’allenatore è considerato il massimo responsabile di una situazione che ha definito inconcepibile. Insomma, l’ex dg ha bocciato in maniera totale Motta che a fine anno potrebbe davvero dire addio alla Juventus.