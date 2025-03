Juve-Milan, allarme rosso: l’addio è alle porte

Non arrivano buone notizie per Juventus e Milan: ormai l’addio è davvero dietro l’angolo, i tifosi non possono crederci.

La scorsa estate in molti le inserivano tra le favorite per la vittoria finale, anche in virtù dei colpi di mercato. Oggi le cose sono però molto diverse sia per la Juventus che per il Milan. I bianconeri hanno finora vissuto una stagione travagliata, aggravata dalla doppia eliminazione da Champions e Coppa Italia; va anche peggio per i rossoneri, che dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio – la terza consecutiva – sono sprofondati al nono posto e rischiano seriamente di rimanere fuori dall’Europa.

Ecco perché sia alla Continassa che a Milanello tira aria di nuove rivoluzioni. I cambiamenti potrebbero riguardare non solo i giocatori e i tecnici, ma anche alcuni elementi delle rispettive società. La mancata qualificazione in Champions avrebbe un peso enorme sui bilanci di Juve e Milan e costringerebbe entrambe a un calciomercato estivo con un budget ridotto.

In più in assenza di una vetrina come la Champions diversi giocatori nel mirino di bianconeri e rossoneri potrebbero decidere di accettare la corte di altri club. E’ proprio ciò che sta accadendo con un giovane difensore su cui Giuntoli ha messo gli occhi da tempo e che di recente ha suscitato l’interesse anche di Ibrahimovic e Moncada.

Juve-Milan, allarme rosso: sfuma l’obiettivo, tifosi distrutti

Stiamo parlando di Cristhian Mosquera, classe 2004, difensore del Valencia ormai diventato un punto fermo della squadra allenata da Carlos Corberan. Cresciuto nelle giovanili dell’Hercules e poi in quelle del Valencia, Mosquera ha esordito in prima squadra il 19 gennaio 2022, scendendo in campo nel match di Liga tra Valencia e Siviglia (terminato 1-1).

In questa stagione Mosquera è diventato un titolare indiscusso, collezionando finora 29 presenze tra Liga e Coppa del Re. Il giovane difensore ha anche siglato il suo primo gol con la maglia del Valencia: lo scorso 9 febbraio ha infatti realizzato la prima rete nel successo per 2-0 contro il Leganes.

Sul 20enne è piombato l’Atletico Madrid: i Colchoneros, in piena lotta per il titolo con Barcellona e Real Madrid, vogliono rinforzare e al tempo stesso rinnovare il reparto arretrato con il giovane talento del Valencia. Simeone ha chiesto alla dirigenza di accelerare i tempi per beffare Juventus e Milan: al momento è proprio l’Atletico Madrid il club in prima fila per Mosquera, che piace però anche ad alcune squadre di Premier League.