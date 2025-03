Juventus fatta fuori: non sarà lui il sostituto di Vlahovic

La Juventus sta sondando diversi bomber per sostituire Vlahovic il prossimo anno: al momento c’è un nome che andrebbe escluso, nonostante sia il favorito di Giuntoli

I bianconeri vogliono mettere a segno un colpo importante in attacco, stanziando una cifra importante per il cartellino e per l’ingaggio. Prima va piazzato Vlahovic da qualche parte, con la Premier che sembra essere la destinazione principale. Un super obiettivo sta però sfumando.

L’attacco della Juventus è cambiato parecchio con il mercato di gennaio, grazie all’arrivo di Kolo Muani dal PSG. Ad essere sinceri, dopo i primi 5 gol a raffica si è bloccata la capacità realizzativa anche del bomber francese, che nelle ultime settimane sta faticando. Motta sta cercando di gestire lui e Vlahovic per massimizzare il rendimento e non avendo più l’impegno in Champions lo spazio a disposizione è ovviamente calato. La Coppa Italia poteva essere una chance, ma la debacle con l’Empoli ancora fa scalpore nelle stanze della Continassa. Per salvare la panchina l’ex tecnico del Bologna deve chiudere alla grande il campionato. Il -6 attuale dalla capolista Inter non escluderebbe nulla a priori ma di certo serve un rendimento monstre nelle ultime undici giornate.

Dopo di che ci si concentrerà solo ed esclusivamente sul mercato, alla ricerca di un bomber che possa risolvere una volta per tutte il problema gol. Kolo Muani potrebbe restare ma non al fianco di Vlahovic, bensì di un altro pezzo da 90, che Giuntoli aveva identificato nel nome di Victor Osimhen.

La Juventus rischia di perdere Osimhen: lo United pronto alla maxi offerta di 75 milioni

Fu proprio l’attuale direttore sportivo juventino a portare Osimhen al Napoli, quando giocava nel campionato francese. Con Spalletti è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata scudetto e dopo il parcheggio al Galatasaray vuole tornare nel calcio che conta. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, però, La Vecchia Signora avrebbe una nuova concorrente, ovvero il Manchester United.

Amorim ha chiesto alla sua dirigenza di ricostruire per intero il proprio attacco, sbarazzandosi sia di Zirkzee (decisivo in negativo anche in FA Cup con il rigore sbagliato) e Hojlund. I Red Evils sono pronti a mettere sul piatto ben 75 milioni di euro per accontentare Aurelio De Laurentiis e il Napoli. Di fronte a certe cifre la Juve non può competere e sarebbe costretta a fare un passo indietro. D’altronde la volontà del bomber nigeriano era quella di confrontarsi con la Premier League e con un anno di ritardo può riuscire in questa impresa.