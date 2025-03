Rimpianto Juve, colpaccio galattico: 100 milioni di euro

La Juventus sta vivendo una stagione ricca di rimpianti. Uno di questi riguarda il mercato: sul piatto ora ci sono 100 milioni.

La vittoria ottenuta lunedì ai danni del Verona ha aperto scenari inediti per la Juventus. I bianconeri, infatti, sono tornati a lottare a tutti gli effetti per lo scudetto: appena 6 i punti di svantaggio nei confronti dell’Inter capolista. Un gap che la squadra di Thiago Motta, attesa domenica dalla sfida casalinga contro l’Atalanta, proverà a ridurre nelle residue partite che mancano alla conclusione del campionato. La conquista del titolo consentirebbe di salvare una stagione fin qui deludente, ricca di amarezze. Tanti, poi, i rimpianti non ancora metabolizzati dalla società.

Uno di questi, in particolare, riguarda un’operazione concretizzata a fine luglio ovvero la cessione di Dean Huijsen al Bournemouth. Il centrale spagnolo, dopo la positiva esperienza vissuta nella scorsa stagione in prestito alla Roma, a luglio era rientrato a Torino con l’obiettivo di rimanere. La storia, invece, è andata diversamente. Motta, durante la preparazione estiva, non lo ha inserito nell’elenco dei giocatori da lui ritenuti imprescindibili mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, avendo la necessità di fare cassa per sistemare la situazione economica societaria, ha accettato la proposta messa sul piatto dai rossoneri inglesi pari a 15 milioni di base fissa più 3 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Cifre, queste, che hanno consentito al manager di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza visto che per prenderlo dal Malaga nel 2021 erano bastati 470 mila euro. Il 19enne, di conseguenza, si è trasferito a titolo definitivo alla corte di Andoni Iraola diventando, con il passare delle settimane, una colonna portante delle ‘Cherries’. Fino ad ottobre è spesso rimasto in panchina, giocando comunque qualche spezzone.

Mercato Juventus, che rimpianto: ora vale 100 milioni

Poi, il suo minutaggio è cresciuto a livello esponenziale: 25 le presenze totalizzate sinora, di cui 20 da titolare. Un ottimo bottino, ulteriormente impreziosito dalle reti rifilate al Tottenham e al Manchester United. Il rendimento offerto all’interno del rettangolo del gioco dal classe 2005 ha attirato le attenzioni di varie squadre straniere, come ad esempio il Real Madrid.

I Blancos, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, si sono iscritti alla corsa ritenendolo un ottimo innesto e, a stretto giro di posta, proveranno a farsi avanti allo scopo di gettare le basi della trattativa. Il Bournemouth, dal canto suo, ha già provveduto ad esporre in vetrina il prezzo del cartellino: per ingaggiare l’ex bianconero serviranno 100 milioni. Un rimpianto in più per la Juve, soprattutto alla luce dei successivi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal.