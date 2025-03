Allegri torna in panchina: la bomba scuote i tifosi

Dopo quasi un anno senza panchina Allegri è pronto a tornare ad allenare: lo ha chiamato uno storico club, tifosi in visibilio.

Massimiliano Allegri non si è più seduto su nessuna panchina dopo l’addio alla Juventus. Il tecnico livornese, nonostante un contratto con i bianconeri fino al 2025, è stato esonerato dal club dopo il successo (e la sfuriata) nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Nei quasi dieci mesi successivi il nome di Allegri è stato accostato a molte squadre, sia italiane che estere, senza però alcun riscontro concreto.

Si è parlato di un ritorno al Milan quando ormai l’avventura di Fonseca era giunta al capolinea, ma la società di via Aldo Rossi ha scelto poi di puntare su Sergio Conceicao. Allegri è stato avvicinato anche alla Roma prima dell’approdo di Claudio Ranieri e per qualche settimana è circolata la voce di un accordo con un club arabo, l’Al-Ahli, disposto a ricoprire d’oro l’ex allenatore della Juventus.

Solo voci, almeno per il momento: Allegri ha ovviamente molta voglia di tornare in panchina ma è in attesa del progetto giusto. E se la chiamata arrivasse dalla Premier League? Il noto sito spagnolo Fichajes.com inserisce proprio ‘Acciughina’ tra i tecnici più graditi di un top club inglese che sta vivendo un periodo di estrema difficoltà.

Allegri torna in panchina: lo ha chiamato un top club

Stiamo parlando del Manchester United, attualmente 14esimo in Premier League e lontanissimo dalla zona Europa. Domenica scorsa è arrivata l’ennesima beffa per i Red Devils, eliminati dalla FA Cup ai rigori contro il Fulham. Alla truppa di Amorim non resta che l’Europa League, ma al tecnico portoghese servirà davvero un’impresa per rimanere sulla prestigiosa panchina.

Tutto l’entusiasmo che si era generato nell’ambiente per l’arrivo dell’ex allenatore dello Sporting Lisbona sembra ormai svanito. Amorim non è riuscito a imprimere una svolta alla squadra e ora i vertici dello United stanno seriamente ragionando su un nuovo cambio al timone.

Uno dei nomi che piace di più alla dirigenza dei Red Devils è proprio quello di Massimiliano Allegri. Il club inglese è alla ricerca di un tecnico esperto e vincente: il tecnico livornese ha conquistato tanti successi in Italia ed è arrivato per due volte a un passo dalla vittoria in Champions League con la Juventus. Allegri sarebbe ovviamente molto stimolato da un’esperienza in Premier League, specialmente alla guida di un club dalla grandissima storia come il Manchester United. Gli altri profili valutati dalla dirigenza dei Red Devils sono Joachim Löw e Julen Lopetegui, ma al momento in prima fila c’è proprio Max.