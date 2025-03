La Juve si gioca il jolly, colpo grosso con lo scambio: ha già firmato

Giuntoli si gioca il jolly: colpo grosso con lo scambio per il dirigente della Juventus che pensa al futuro. La pedina per l’affare ha già firmato

Forse, e diciamo forse, un giocatore che mai è esploso nella Juventus potrebbe tornare utile a Giuntoli. Il forse è relativo al fatto che ogni anno, alla fine, torna sempre alla Continassa, non riuscendo in nessun modo a colpire la squadra che lo prende.

Non so se avete capito, molti siamo sicuri che lo hanno fatto, ma parliamo di Arthur, il centrocampista brasiliano adesso in prestito al Girona, che proprio in Spagna la Juventus vorrebbe far restare il prossimo anno e inserire come pedina di scambio, per far abbassare il costo del cartellino, proprio con l’attuale club. Sono queste le informazioni che sono state riportate dal giornalista Mirko Nicolino, che svela quella che potrebbe essere una mossa di Giuntoli per la prossima estate. Nel mirino ci è entrato un terzino, giovane e di belle speranze.

Calciomercato Juventus, occhi su Gutierrez

Il profilo in questione sarebbe quello di Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001 proprio del Girona, che la squadra che lo scorso anno ha disputato una stagione straordinaria ha prelevato dal Real Madrid per 4 milioni di euro facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno del 2027. Adesso però ne chiedono 25, annusando l’affare grosso e la plusvalenza clamorosa. Ed è in questo caso che entra in gioco Arthur.

Da quando è al Girona il centrocampista ha giocato 3 volte collezionando 91 minuti totali. Non tantissimi, a dire il vero, ma da qui alla fine della stagione le cose possono ovviamente cambiare e, se lo faranno, solo in meglio. Quindi ci potrebbe rientrare in questa operazione. Il direttore dell’area tecnica della Juve, intanto, sta lavorando appunto affinché tutto questo possa riuscire il prossimo anno. Vediamo che cosa succederà da qui alla fine dell’anno, fatto sta che i bianconeri vogliono inserire il giocatore in questa operazione. E forse stavolta potrebbe essere la volta buona per un addio definitivo che fino al momento non c’è mai stato.