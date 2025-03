17 punti in più, la Juve supera l’Inter: è prima in classifica

Non l’Inter ma è la Juventus a essere prima in classifica: la ‘Vecchia Signora’ ha 17 punti in più che le consentono di superare i nerazzurri

La Juventus deve rincorrere l’Inter: questo dice (al momento) la classifica che vede in testa i nerazzurri che precedono nell’ordine il Napoli, di 1 punto, l’Atalanta, di tre punti, e appunto la ‘Vecchia Signora’ che accusa un ritardo di 6 punti.

Dunque, in queste ultime 11 partite i bianconeri devono provare a ricucire lo strappo con la capolista per dare un senso a una stagione che finora ha regalato solo la delusione della doppia eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia di cui sono i detentori.

Obiettivo difficile ma non impossibile da centrare anche perché la Juventus ha 17 punti in più che le permettono di superare l’Inter e di essere, quindi, prima in classifica.

Fabio Cordella contro Cristiano Giuntoli: “Non è da Juve”

L’unico responsabile della difficile stagione della Juventus, contrassegnata da troppi bassi e da pochi picchi, è Cristiano Giuntoli: è l’opinione di Fabio Cordella, intervenuto a “TiAmoCalciomercato“, programma in onda sul canale Youtube di calciomercato.it, dove si è sviscerato il tema Juventus.

Ebbene, il direttore sportivo ha puntato il dito contro il Managing Director Football bianconero: “Tanti profili che sono andati via, Thiago Motta li voleva. Anche sullo stesso Moise Kean, l’allenatore non ha mai chiesto la cessione. Vlahovic i suoi errori li ha sempre fatti, ma diciamo anche quanti pali e traverse ha preso: se si fossero trasformati in gol, avremmo avuto una Juventus con 17 punti in più e avanti all’Inter in classifica. Tu direttore che cosa hai fatto: hai deciso di bruciare un attaccante giovane come Vlahovic, che non so se terrei, tenendolo fuori diverse partite. Queste non sono scelte di Motta”.

Ma i capi d’accusa contro l’ex Direttore sportivo del Napoli non si fermano qui: “Ha smantellato tutta la produttività del settore giovanile degli ultimi dieci anni. Ha svenduto un patrimonio prendendo calciatori che, ad oggi, ti hanno portato una minusvalenza. Koopmeiners, ad esempio, è la brutta copia di quello dell’Atalanta. Douglas Luiz è la copia un po’ più carina di Arthur. Servono dei giocatori in regia. Per me Giuntoli ha sbagliato completamente il mercato“.

Insomma, Fabio Cordella non fa sconti a Giuntoli tanto da bollarlo come “l’unico errore della Juventus di quest’anno” e concordare con il patron del Napoli: “A questo punto mi viene da dire che De Laurentiis aveva ragione. Oggi sta dimostrando di non essere l’uomo adatto a questa società, alla Juventus. Bisogna fargli capire che non è né a Carpi né a Napoli”, la stoccata finale di Cordella al collega bianconero.