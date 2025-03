Il Barcellona ha scelto lui: addio Juve

La Juventus progetta il proprio futuro. Un colpo sognato, però, sta per andare in mille pezzi: si inserisce il Barcellona.

Si avvicina sempre di più ai titoli di coda il matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. La trattativa riguardante il rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026 è finita da tempo su un binario morto: la dirigenza e l’agente del centravanti, Darko Ristic, si sarebbero dovuti incontrare nel periodo di Natale ma poi il faccia a faccia in questione è saltato e non è ancora chiaro quando avrà luogo. Un ulteriore segnale di quanto, ormai, il divorzio rappresenti lo scenario più credibile. Il club, di conseguenza, si è messo alla ricerca di un acquirente e, al tempo stesso, di un adeguato sostituto.

Per il 25enne nel corso del mercato invernale si era fatto avanti in maniera concreta il Fenerbahce, facendo sapere di essere pronto ad accontentare le pretese economiche del calciatore e del club. L’operazione, però, non si è concretizzata a causa del “no” espresso dall’ex Fiorentina, non intenzionato a trasferirsi in Turchia. Probabile, a questo punto, uno sbarco in Premier League alla luce del forte interesse mostrato nei suoi confronti dall’Arsenal e dal Chelsea.

Alla corsa si è iscritto anche il Paris Saint Germain, con cui il direttore sportivo Cristiano Giuntoli tornerà presto a parlare per ottenere la riconferma di Randal Kolo Muani. Il manager, tramite la cessione di Vlahovic, conta di incamerare una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni che verranno subito utilizzati per regalare a Thiago Motta un altro attaccante di comprovata qualità e in grado di vedere regolarmente la porta avversaria. Diversi i profili vagliati tuttavia riuscire a prendere uno dei talenti seguiti non si preannuncia affatto facile.

Mercato Juventus, il colpo si complica: il Barcellona prepara il blitz

Jonathan David, ad esempio, sta valutando in termini concreti di rimanere al Lille e firmare il prolungamento del contratto (in scadenza tra tre mesi). In salita, poi, la pista che conduce a Benjamin Sesko. Il 21enne sloveno di proprietà del Lipsia, autore di 17 reti e 5 assist in 34 apparizioni complessive, piace da tempo alla Juventus ma le probabilità che vesta la maglia bianconera nella prossima annata sono pressoché nulle.

Il motivo è da ricercare nel blitz compiuto dal Barcellona, che ha individuato nel classe 2003 il perfetto erede di Robert Lewandowski. Il 36enne polacco ha fin qui offerto un rendimento in linea alle aspettative (34 centri in 37 presenze) ma la sua età ha spinto la dirigenza blaugrana ad attivarsi e a prevedere l’acquisto proprio di Sesko. Le interlocuzioni, come riportato dal sito ‘Fichajes.net’, sono scattate: una tegola per la Juve, ora costretta a spostare altrove i riflettori.