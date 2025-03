Osimhen alla Juventus, c’è l’annuncio: “Sarà a Torino”

Osimhen alla Juventus, c’è l’annuncio. Come un fulmine a ciel sereno arriva una dichiarazione clamorosa. Giuntoli ha fatto il colpaccio

Sapendo che Vlahovic il prossimo anno non sarà più in bianconero, Cristiano Giuntoli si sta muovendo con largo anticipo per riuscire a chiudere quei colpi con i quali rinforzare un organico ancora tutto da modulare. Sotto questo punto di vista, non sono poche le piste che il football director della ‘Vecchia Signora’ ha cominciato a battere.

Oltre al discorso relativo al sempre più probabile rinnovo del prestito di Randal Kolo Muani – attualmente in prestito alla Juventus che non si è arrogata né il diritto né l’obbligo di riscatto – i bianconeri si stanno interrogando anche sulla fattibilità dell’operazione Osimhen. Uno scenario ancora tutto da costruire, sia chiaro, ma terribilmente affascinante. Non fosse altro per l’importanza che il bomber nigeriano ricoprirebbe nello scacchiere tattico di ‘Madama’. Gli ostacoli, però, non sono pochi. A cominciare dal nodo relativo alla clausola rescissoria che lega Osimhen al Napoli che – come noto – non è valida per l’Italia. Ragion per cui alla Juve potrebbe non bastare versare i 75 milioni di euro fissati dal Napoli come clausola valida per la cessione del suo attaccante all’estero.

Pruzzo su Osimhen: “So che sarà il prossimo attaccante della Juventus”

Dal canto suo, Giuntoli ragiona sul da farsi consapevole delle difficoltà dell’operazione ma anche affascinato all’idea di mettere le mani su quello che può essere definito a tutti gli effetti un suo pupillo. Una conferma, quella relativa al possibile binomio Osimhen-Juventus, confermato direttamente all’ex bomber della Roma Roberto Pruzzo.

Intervistato ai microfoni di Radio Radio, Pruzzo ha infatti chiosato: “So che il prossimo attaccante della Juventus sarà Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile vicina al suo entourage: loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno”. A tal proposito, ricordiamo come i club interessati al calciatore non siano pochi; a cominciare da quella Premier League alla quale Osimhen in tempi e in modi diversi è stato accostato, ma non solo. Anche altre big in giro per l’Europa come Psg e Barcellona stanno cominciando a sondare il terreno. Insomma, la strada per la Juve appare tutto tranne che in discesa. Tuttavia, secondo Pruzzo, i bianconeri avrebbero gli argomenti giusti per imprimere l’accelerata decisiva ad una trattativa che, se confermata, rischia di configurarsi come autentico affare dell’estate. Staremo a vedere cosa succederà.